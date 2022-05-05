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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Arasında Meteoroloji Anlaşması

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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Arasında Meteoroloji Anlaşması
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Arasında Meteoroloji Anlaşması

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in, iklimsel değişiklik, atmosferdeki toz, tahmini hava durumu, yangın tehlikeleri gibi konularda üç ülke arasında meteoroloji işbirliği sağlanması amacıyla bir anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

 
Fileleftheros gazetesi, ilgili anlaşmanın dün Güney Kıbrıs’ta imzalandığını bununla birlikte uzman görüşü, yazılım modelleri ve uzmanlık alanlarında görüş alışverişinde bulunulmasının da beklendiğini yazdı.


Habere göre Rum Meteoroloji Dairesi Müdürü Kleanthus Nikolaidis her ülkenin meteoroloji dairesinin belirli konular üzerinde duracağını, Güney Kıbrıs grubunun klimatoloji ve meteorolojik gözlemler konularını ele alacağını söyledi. 


Habere göre anlaşmayı Yunanistan Meteoroloji Dairesi adına Dimitrios Sideridis, İsrail adında ise Nir Stav imzaladı.

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