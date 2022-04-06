Güney Kıbrıs- Yunanistan ve İsrail arasında Ukrayna’daki Rus işgali ışığında üçlü işbirliğinin gidişatı değerlendirildi

Dramatik bir şekilde değişen bir dünyada yaşadıklarını ve dün kesin olan şeylerin artık var olmadığını dile getiren Kasulidis, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri işgalini kınadığını ifade etti.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in dün Atina’da üçlü bir görüşme gerçekleştirdiği ve üç bakanın bu görüşme çerçevesinde, Ukrayna’daki Rus işgali ışığında üçlü işbirliğinin gidişatını değerlendirdikleri haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “İlk Önce Çözüm Engellerinin Kaldırılması- Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki Bölgesel İşbirliklerine Katılım Koşulları Konusunda Mesaj” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in üçlü görüşmenin yapıldığı Atina’dan “Türkiye’nin bölgesel işbirliklerine katılabilmesi için, ilk önce Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin ortaya koyduğu engelleri ortadan kaldırması gerektiği iddiasında bulunduğunu” iletti.

Gazeteye göre, görüşmenin ardından konuşan Kasulidis, söz konusu üçlü görüşmenin de dâhil olduğu bölge güvenliğine ilişkin işbirliklerinin kazandığı öneme değinerek, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail işbirliği mekanizmasının gelişiminde sağlanan ilerleme konusundaki memnuniyetini de dile getirdi.

Dramatik bir şekilde değişen bir dünyada yaşadıklarını ve dün kesin olan şeylerin artık var olmadığını dile getiren Kasulidis, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri işgalini kınadığını ifade etti.

Bölge ülkelerinin işbirliği perspektifleri konusunda, her zaman diyaloğun sahip olduğu büyük güce inandığını vurgulayan Kasulidis, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail stratejik işbirliğinin ve ABD’nin de katılımıyla bunun genişletilmiş halinin, bölgesel ittifakların gelişmesi ve derinleşmesi felsefesiyle tamamen uyumlu olduğunu da belirtti.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinerek, muhataplarını konu hakkında bilgilendirdiğini ve verdikleri destekten ötürü kendilerine teşekkürlerini sunan Kasulidis “Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin engelleri ortadan kaldıracağı andan itibaren, bölgesel istikrar ve güvenliğin yararına olacak iyi komşuluk ilişkilerini geliştirebileceklerinin, tutarlı pozisyonları olduğunu” savundu.

Bölge sorunlarının üstesinden gelinmesinin çok uzağında olduklarını da ifade eden Kasulidis, kısa süre önce İsrail’de gerçekleştirilen terör saldırılarını da kınayarak, Rum tarafının mağdurların aileleri ve İsrail halkına olan dayanışmasını ifade etti.

Şiddet ve terörün bölgesel işbirliği inisiyatiflerini durduramayacağını ve Güney Kıbrıs’ın da bu gidişata yönelik çalışmayı sürdüreceğini vurgulayan Kasulidis, uluslararası hukuk ilkelerinin ortaklaşa muhafaza edilmesi temelinde, bölge devletlerinin iyi komşuluk ilişkilerinin iyileştirilmesi hedefine sahip her türlü girişime katılmaya hazır olduklarını da söyledi.

Üçlü görüşmede, Ukrayna’daki gelişmeler ışığında, üç ülkenin enerji işbirliğiyle ilgili konuların da ele alındığını dile getiren Kasulidis, Avrupa ve ABD’nin “Euro-Asia Interconnector” projesine desteğine atıfta bulunarak, ülkelerinin, Avrupa’nın enerji meselelerindeki çabasında, çözümün bir parçası olması gerektiğini sözlerine ekledi.

DENDİAS

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise konuşmasında, üç ülkenin de bölgesel problemler ve bunların kökeni konusunda ortak bir algıya sahip olduklarını belirterek, bu sebepten dolayı, bu ortaklık ilişkisinin önemli bir güce sahip olduğuna inandıklarını ifade etti.

Görüşmede, revizyonizm, aynı zamanda bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü gibi uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlal edilmesinin kınanması gerektiğinin vurgulandığını da dile getiren Dendias, uluslararası toplumun Rus işgaline hemen tepki vermesinin, bu uygulamaların 21’inci yüzyılda kabul edilebilir olmadığı konusunda net bir mesaj gönderdiğini de savundu.

Konuşmasında bölgesel konulara da değinen ve “yaklaşık olarak 50 yıldır yabancı bir işgalin sonucu olan Kıbrıs sorunundan başlayarak birbirlerini bilgilendirmelerinin bir fırsat olduğunu” öne süren Dendias, bu çerçevede Ukrayna’daki Rus işgalini kınadığını yineleyerek, bunun kendilerine “unutmamaları gereken, Avrupa’daki kanayan yarayı anımsattığını” iddia etti.

Dendias, bunun tam aksine, tarafların tümünün Kıbrıs sorununda BM kararları temelinde adil, yaşayabilir ve kalıcı bir çözüm sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini de savundu.

Dendias, yaptıkları görüşmede, gelecekle ilgili aynı vizyona sahip ülkelerin de buna dâhil edilmesi aynı zamanda “3+1” (Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs ve ABD) şeklindeki işbirliğinin güçlendirilmesi için, üçlü işbirliğinin genişletilmesini ele aldıklarını da söyledi.

Öte yandan üçlü işbirliğinin dayandığı sağlam temellerle ilgili memnuniyetini de ifade eden Dendias, bu ortaklık ilişkisinin önemli bir güce sahip olduğunu ve bunun diğer bölgesel gelişmeler veya başka ülkelerle ilişkilerden etkilenmeyen bir ilişki olduğuna da vurgu yaptı.

Gazete, dün akşamüzeri Dendias’la görüşmesi planlanan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın, öğle yemeği esnasında üç dışişleri bakanını ziyaret ettiğini de ekledi.

Alithia gazetesi ise “Dendias ile Kasulidis Üçlü Görüşme Çerçevesinde Kıbrıs Sorunuyla İlgili Olarak Koordine Oldular” başlıklı haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, dün Atina’da gerçekleştirilen 3’lü görüşme çerçevesinde İsrail Dışişleri Bakanıyla görüşmelerinden önce yaptıkları ve iki ülke arasındaki koordinasyon çerçevesinde, bir saatten fazla süren görüşmelerinde, Kıbrıs sorunu, Ukrayna’daki durum ve Doğu Akdeniz’deki durumu ele aldıklarını haber verdi.

Gazete, üç dışişleri bakanının, yaşanan hızlı jeopolitik gelişmelerin ağırlığı altında, sahip oldukları işbirliğinin stratejik ve sarsılmaz niteliğini vurguladıklarını da iletti.

Öte yandan gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın dün akşamüzeri Atina’da bir araya geldiklerini ve görüşmenin merkezinde Yunan-Amerikan stratejik ortaklık ilişkisinin daha fazla ileriye götürülmesine dair olanakların bulunduğunu yazdı.

Gazete görüşme sırasında Rus işgalinin ardından Ukrayna’daki durum, aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alındığını da ekledi.

Üçlü görüşmeyle ilgili haberler Politis’te “Önemli Belirgin Ağırlığa Sahip Önemli Stratejik Adım”, Haravgi’de ise “Yunanistan, Kıbrıs, İsrail İşbirliği Sarsılmaz” başlıklarıyla yer aldı.