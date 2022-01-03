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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlü işbirliğinin Biden hükümetinden destek görmedi

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ABD’nin, Trump hükümeti zamanında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bizzat katılımıyla destek verdiği Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlü işbirliğinin Biden hükümeti tarafından aynı desteği alamadığı bildirildi.
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlü işbirliğinin Biden hükümetinden destek görmedi

ABD’nin, Trump hükümeti zamanında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bizzat katılımıyla destek verdiği Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlü işbirliğinin Biden hükümeti tarafından aynı desteği alamadığı bildirildi.


Fileleftheros’un “Zor Bulmaca: 3+1-1… İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan Üçlüsü ABD’nin Uzaklaştığını Görüyor” başlıklı haberine göre üç ülke, Mart 2019’da Kudüs’te yapılan 6’ncı üçlü zirveye, Dışişleri Bakanı düzeyinde katılan ve oluşumlarının adını “3-1 işbirliği” olarak adlandırmalarına vesile olan ABD’nin yeni liderliğinden aynı yaklaşımı görmemenin şaşkınlığını yaşıyor.


Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail o dönemde “bölgesel işbirliği oyunlarına ABD’nin de girdiğini” ve zamanın ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uzlaşı sağladığı bir dönemde Pompeo’nun zirveye katılmasını Türkiye’ye “güçlü bir mesaj verdiği” için memnuniyetle karşılamış, hatta oluşumlarını “3+1 işbirliği” olarak adlandırmıştı.


ABD’deki hükümet değişikliği ve Joe Biden’ın iktidara gelmesinin Doğu Akdeniz bölgesiyle ilgili iki önemli gelişmeyi de beraberinde getirdiğini yazan gazete bunların, Biden’ın Erdoğan’la ve İsrail liderliğine mesafeli durması olduğuna dikkat çekti. 


Gazete Biden’ın İsrail liderliğine mesafeli durmasının İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki üçlü işbirliğini etkilemekte olduğunu, 7 Aralık 2021’deki son üçlü zirvelerinde ABD’nin bu oluşuma karşı tavrını da ele alan ve Washington’da isteksizlik saptayan üç ülke liderinin, ortak açıklamalarında Washington’a mesaj vermek için 3+1’e atıf yaptıklarına işaret etti.


ABD’nin mükemmel ilişkiler içerisinde olduğu Rum, Yunan ve İsrail’in üçlü işbirliğinin yanında olmaktaki isteksizliğin, “Washington’da hâkim olan yeni eğilimle” alakalı olabileceğini belirten gazete bu yeni eğilimin aslında eski, Türkiye ile ilgili konularda yatıştırma politikası olduğuna işaret etti, şunları yazdı:


“Amerikan Başkanı Erdoğan ile ilişkileri iyileştirmek niyetinde görünmüyor, Kongre’den Türkiye-ABD ilişkilerini olumsuz etkileyen yasalar geçiyorken, ABD Dışişleri Bakanlığı başka eylemler ile Ankara’yı yatıştırmaya çalışıyor. Mihalis İgnagiu’nun da yakın geçmişte işaret ettiği gibi “ABD Dışişleri Bakanlığı bürokrasisi 3+1 işbirliğini iptal etmek istiyor. Türkiye uğruna, Cumhuriyetçiler kadar hevesli olmayan Demokratlar eski eğilime dönüyor yani, Türkiye’yi rahatsız edenleri yatıştırmaya çalışarak Kudüs, Lefkoşa ve Atina’ya yalnız 3+1 işbirliğiyle değil, Doğu Akdeniz bölgesiyle ilgili çok endişe verici bir mesaj veriyor.” 

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