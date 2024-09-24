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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Malta arasında tarımda iş birliği memorandumu imzalandı

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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Malta tarım bakanlarının, iş birliği memorandumu imzaladığı belirtildi.
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Malta arasında tarımda iş birliği memorandumu imzalandı

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Malta tarım bakanlarının, iş birliği memorandumu imzaladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Malta’nın, Brüksel’de gerçekleştirilen AB Tarım ve Balıkçılık Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde, dün, iş birliği memorandumu imzaladığını yazdı.

Habere göre Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu, Yunanistan Tarım Bakanı Konstantinos Tsiara ve Malta Tarım Bakanı Anton Refalo tarafından imzalanan iş birliği memorandumu kapsamında, birincil sektörde kadın istihdamının ileriye götürülmesi, yeni çiftçilerin desteklenmesi amacıyla karşılıklı bilgi alışverişi ve uygulamalara odaklanılacak.

Yapılan ilgili açıklamada, iş birliği aracılığıyla çiftçilerin verimliliğini artıracak ve  sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesini teşvik edecek ortak faaliyetlerin üstlenileceği de ifade edildi.

Gazete özellikle toprak kalitesinin geliştirilmesi ve su yönetimi gibi konulara önem verileceğini de yazdı.

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