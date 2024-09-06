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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında üçlü görüşme New York’ta yapılacak

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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki üçlü görüşmenin, 24 Eylül tarihinde New York’ta yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında üçlü görüşme New York’ta yapılacak

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki üçlü görüşmenin, 24 Eylül tarihinde New York’ta yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki üçlü görüşmenin, BM Genel Kurulu çerçevesinde, dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirileceğini yazdı.

Habere göre, dışişleri bakanları düzeyindeki görüşmede, enerji, savunma ve askeri iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

Gazete aynı haberinin içerisinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ankara’da, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile görüşmesi haberine de yer verirken Rum Yönetimi’nin, Türkiye-Mısır arasındaki ilişkilerin yeniden canlanmasından endişe duyulması için bir nedenin olmadığını düşündüğünü belirtti.

Habere göre diplomatik kaynaklar, Mısır Cumhurbaşkanı Es Sisi’nin Ankara ziyaretinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır temasları çerçevesindeki iadei ziyaret olduğunu ifade ettiler.

-Kombos-Mısırlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Haravgi gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre Kombos ve Abdelatty görüşmede ikili ilişkilerin boyutlarının yanı sıra bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Her iki bakan ayrıca uluslararası hukuk ilkelerine bağlılığa dayalı olan iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkisinin gücünü ve dinamiğini de teyit etti.

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