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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki üçlü zirve bugün kahire’de gerçekleştiriliyor

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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki üçlü zirve bugün Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılıyor.
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki üçlü zirve bugün kahire’de gerçekleştiriliyor

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla bugün Kahire’de gerçekleştirilecek üçlü zirvede, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin yanış sıra, enerji konusu, bölgesel gelişmeler, teröre karşı mücadele, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Mısır-AB ilişkileri gibi konuların ele alınacağını yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettahel Sisi arasındaki üçlü zirvenin, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetleri konusunda net mesajlar göndereceği ortak bir açıklamayla tamamlanması bekleniyor. 

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis zirve çerçevesinde Mısır Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanı ile de ikili temaslarda bulunacak.

Gazete, Mısır’a giden heyette, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve diğer hükümet yetkililerinin yer aldığını yazdı.

MISIR’IN GÜNEY KIBRIS BÜYÜKELÇİSİ 

Gazete, aynı haberinde, Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Mai Taha Khalil’in, Rum Haber Ajansı’na verdiği demece de yer verdi. Gazete, Khalil’in Türkiye’ye “net mesajlar” gönderdiğini savundu.

Habere göre, Khalil, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırması konusunun, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır liderleri arasındaki 7’nci zirvede ele alınacağını ifade etti. 

Ülkesinin, gerek Kıbrıs sorunu, gerekse Kıbrıs’ın açıklarında artan gerilime ilişkin olarak ilkelere dayalı tezleri benimsediğinden söz eden Khalil, Türkiye’nin, 7’nci deniz parselinde, Güney Kıbrıs yakınlarında, sondaj yapacağı konusunda dile getirdiği niyet karşısında, ülkesinin  duyduğu endişeyi de dile getirdi. 

Khalil, bu tür “tek taraflı tedbirlerin” de gerilimi artırdığını ifade etti. 

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