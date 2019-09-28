Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları New York’ta bir araya geldi

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanlarının dün New York’ta bir araya geldikleri ve görüşmenin sonunda ortak açıklama yayımlandığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, üç dışişleri bakanının, dünkü görüşmede “hükümetlerinin, iyi komşuluk ilişkileri aynı zamanda devletlerin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması da dâhil olmak üzere, BM tüzüğü ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak, Doğu Akdeniz’de ve geniş bölgede güvenlik ve istikrarı ileriye götürme konusundaki taahhütlerini yinelediklerini” yazdı.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin, üçlü işbirlikleri çerçevesinde kaydedilen ilerlemeden ötürü duydukları memnuniyeti belirttiklerini de kaydeden gazete, dışişleri bakanlarının, üç ülkenin liderlerinin 8 Ekim’de Kahire’de gerçekleştirecekleri zirve toplantısı ışığında, bu ilerlemeyi artırma konusundaki taahhütlerini yinelediklerini iletti.

Gazete bakanların “enerji alanındaki ortak sıkıntılar ve perspektiflerle ilgili olarak, Doğu Akdeniz doğal gazıyla ilgili ortak bir forum kurulması konusundaki memnuniyetlerini dile getirdiklerini” de aktardı.

Politis gazetesi de konuyla ilgili haberinde, üç dışişleri bakanının dün ortak bir görüşme yaptıklarını ve görüşmenin yaşanan gelişmeler ışığında önemli mesajlar gönderdiğini yazdı.

Gazete, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)’le ilgili meselelerin Kıbrıs sorunuyla beraber merkezde bulunduğu bir dönemde, üç dışişleri bakanının “her devletin deniz alanlarındaki egemenliği, egemenlik hakları ve yetkisine, BM’nin

Deniz Hukukuyla ilgili sözleşmesi de dâhil olmak üzere, uluslararası hukuka uygun olarak saygı duyulmasının önemine işaret ettiklerini” iletti.

Üç dışişleri bakanının, Türkiye’yi, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları temelinde, Kıbrıs sorununun kapsamlı ve sürdürülebilir çözümü için, yapılandırılmış ve sonuç odaklı müzakerelerin yeniden başlamasına yapıcı ve elle tutulur bir şekilde katkıda bulunmaya çağırdığını da yazan gazete, üç bakanın “Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki yasadışı faaliyetlerini kınadıklarını” da ekledi.

HRİSTODULİS NEW YORK’TA TEMASLARDA BULUNUYOR

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde, geçtiğimiz Perşembe akşamı Dış Politika ve Savunma konularından sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini’yle bir araya geldiğini yazdı.

Mogherini’nin Hristodulidis’i, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında bilgilendirdiğini kaydeden gazete, “Mogherini’nin yaptıkları görüşmede

Çavuşoğlu’nu, Kıbrıs MEB’indeki Türk meydan okumaları hakkında uyararak, kendisine daha sonra Fransız ve İtalyan şirketlerinin sondaj operasyonlarının kışkırtılması durumunda, Türkiye’nin pozisyonunun kötüleşeceğini söylediğinden söz edildiğini” iletti.

Hristodulidis’in, 74’üncü BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde, muhataplarıyla birçok görüşme yaptığı ve birçok görüşmeye katıldığı ifade edildi.