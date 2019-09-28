  • BIST 105.152
  • Altın 272,945
  • Dolar 5,6648
  • Euro 6,1976
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları New York’ta bir araya geldi

» »
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanlarının dün New York’ta bir araya geldikleri ve görüşmenin sonunda ortak açıklama yayımlandığı haber verildi.
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları New York’ta bir araya geldi

Fileleftheros gazetesi, üç dışişleri bakanının, dünkü görüşmede “hükümetlerinin, iyi komşuluk ilişkileri aynı zamanda devletlerin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması da dâhil olmak üzere, BM tüzüğü ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak, Doğu Akdeniz’de ve geniş bölgede güvenlik ve istikrarı ileriye götürme konusundaki taahhütlerini yinelediklerini” yazdı.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin, üçlü işbirlikleri çerçevesinde kaydedilen ilerlemeden ötürü duydukları memnuniyeti belirttiklerini de kaydeden gazete, dışişleri bakanlarının, üç ülkenin liderlerinin 8 Ekim’de Kahire’de gerçekleştirecekleri zirve toplantısı ışığında, bu ilerlemeyi artırma konusundaki taahhütlerini yinelediklerini iletti.

Gazete bakanların “enerji alanındaki ortak sıkıntılar ve perspektiflerle ilgili olarak, Doğu Akdeniz doğal gazıyla ilgili ortak bir forum kurulması konusundaki memnuniyetlerini dile getirdiklerini” de aktardı.

Politis gazetesi de konuyla ilgili haberinde, üç dışişleri bakanının dün ortak bir görüşme yaptıklarını ve görüşmenin yaşanan gelişmeler ışığında önemli mesajlar gönderdiğini yazdı.

Gazete, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)’le ilgili meselelerin Kıbrıs sorunuyla beraber merkezde bulunduğu bir dönemde, üç dışişleri bakanının “her devletin deniz alanlarındaki egemenliği, egemenlik hakları ve yetkisine, BM’nin

Deniz Hukukuyla ilgili sözleşmesi de dâhil olmak üzere, uluslararası hukuka uygun olarak saygı duyulmasının önemine işaret ettiklerini” iletti.

Üç dışişleri bakanının, Türkiye’yi, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları temelinde, Kıbrıs sorununun kapsamlı ve sürdürülebilir çözümü için, yapılandırılmış ve sonuç odaklı müzakerelerin yeniden başlamasına yapıcı ve elle tutulur bir şekilde katkıda bulunmaya çağırdığını da yazan gazete, üç bakanın “Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki yasadışı faaliyetlerini kınadıklarını” da ekledi.

HRİSTODULİS NEW YORK’TA TEMASLARDA BULUNUYOR

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde, geçtiğimiz Perşembe akşamı Dış Politika ve Savunma konularından sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini’yle bir araya geldiğini yazdı.

Mogherini’nin Hristodulidis’i, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında bilgilendirdiğini kaydeden gazete, “Mogherini’nin yaptıkları görüşmede

Çavuşoğlu’nu, Kıbrıs MEB’indeki Türk meydan okumaları hakkında uyararak, kendisine daha sonra Fransız ve İtalyan şirketlerinin sondaj operasyonlarının kışkırtılması durumunda, Türkiye’nin pozisyonunun kötüleşeceğini söylediğinden söz edildiğini” iletti.

Hristodulidis’in, 74’üncü BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde, muhataplarıyla birçok görüşme yaptığı ve birçok görüşmeye katıldığı ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum polisi motosikletli iki gence ateş açtı27 Eylül 2019 Cuma 12:36
  • Celine Dion dünya turnesi kapsamına Kıbrıs’a da uğrayacak27 Eylül 2019 Cuma 11:40
  • Rum yönetiminin tutuklama emirleri “işe yaradı”26 Eylül 2019 Perşembe 13:24
  • Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Rum basınında geniş yer buldu26 Eylül 2019 Perşembe 12:48
  • İngiliz üslerinin kalkınmasına ilişkin teknokratik süreç tamamlandı26 Eylül 2019 Perşembe 11:51
  • Pavlopulos’tan 1 Ekim mesajı26 Eylül 2019 Perşembe 11:49
  • Baf’ta kundaklama26 Eylül 2019 Perşembe 11:47
  • Hacıyeorgiu adaya BM Merkezi kurulması için öneride bulundu26 Eylül 2019 Perşembe 11:45
  • Kıbrıslı Rumların %70'i AB üyeliğinden memnun26 Eylül 2019 Perşembe 11:01
  • yaklaşık 15 bin İngiliz Brexıt referandumu sonrası güney Kıbrıs’ta yaşamak için başvuru yaptı25 Eylül 2019 Çarşamba 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti