Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır elektrik anlaşması imzaladı

Salı günü Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır, elektrik bağlantısına ilişkin bir Mutabakat Zaptı imzaladı ve Yunan başbakanı üç ülke arasındaki üçlü ittifakı Doğu Akdeniz'de bir "istikrar feneri" olarak nitelendirdi.

Salı günü Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır, elektrik bağlantısına ilişkin bir Mutabakat Zaptı imzaladı ve Yunan başbakanı üç ülke arasındaki üçlü ittifakı Doğu Akdeniz'de bir "istikrar feneri" olarak nitelendirdi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis düzenlediği ortak basın toplantısında, "Enerji, Mısır'ı Avrupa'ya bağlayan köprü haline geliyor" dedi.

Mitsotakis, "Enerji çeşitlendirmesinin arandığı bir çağda Mısır, ağırlıklı olarak güneş enerjisinden üretilen elektriğin sağlayıcısı olabilir" dedi.

Yunanistan ve Kıbrıs hükümetleri yakın zamanda Mısırlı yetkililerle güç sistemlerini bir denizaltı kablosu aracılığıyla Mısır'ınkine bağlamak için ayrı Mutabakat Zaptı imzalamıştı.

Ara bağlantının, Kuzey Afrika'da yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretilen gücü Avrupa'ya iletmesi planlanıyor.