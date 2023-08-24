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Güney Kıbrıs15 Mw elektrik verdi 40 Mw Elektrik daha istedik!

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Güney Kıbrıs15 Mw elektrik verdi 40 Mw Elektrik daha istedik!
Güney Kıbrıs15 Mw elektrik verdi 40 Mw Elektrik daha istedik!

Güney Kıbrıs'tan 40 Mw Elektrik İstedik!

Kıb-Tek (Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu) Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, dün başlayan ve bu sabah da devam eden elektrik kesintilerinin; Güney Kıbrıs’tan alınan elektrik enerjisinin geçici olarak durdurulmasından ve bu sabah Teknecik Elektrik Santrali’ndeki bir gaz tribünün devre dışı kalmasından kaynaklandığını açıkladı.

Paşa, kesintilerin giderilmesi amacıyla bugün sabah itibarıyla 15 megavattlık (MW) elektrik enerjisi vermeye başlayan Güney Kıbrıs’tan bunu 40 MW’a çıkarması talebinde bulunduklarını, Teknecik’teki gaz tribünündeki arızanın giderilmesi için de yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi

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