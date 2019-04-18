Güney Kıbrıs'a 100 Megavatlık elektrik verdik

Güney Kıbrıs’taki Vasiliko Elektrik Santrali’nde dün meydana gelen iki arıza nedeniyle, KKTC ile elektrik bağlantısının yapılmasına neden olduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Vasiliko’da dün 1 ve 5’inci ünitelerde, bir saniye arayla meydana gelen iki arıza nedeniyle elektrik üretiminin sağlanamaması ve KKTC’den elektrik alınması haberine geniş bir şekilde yer verdi.

Arıza nedeniyle, Güney Kıbrıs’ta elektrik sağlanması oranının yüzde 50’ye düştüğünü yazan gazete, bunun ardından, Güney Kıbrıs’taki diğer birimlerin elektrik üretimine başlamasına kadar ilk 45 dakikalık gereksinimi sağlamak amacıyla KKTC’den 100 megavatlık elektrik alınması sürecinin başlatıldığını belirtti.

Gazete, KKTC’den sağlanan 100 megavatlık elektriğin 2011 yılından bugüne kadar çeşitli durumlar nedeniyle alınan elektrik miktarının en büyüğü olduğuna da dikkat çekti.

KKTC’den elektrik bağlantısının kurulmasıyla, bütününde yüzde 55’e denk gelen Güney Kıbrıs’ın büyük bir bölümündeki elektrik kesintisinin önlendiğini belirten gazete, elektrik şebekesinin KKTC’den sağlanan elektrikle desteklenmesinin de Rum Elektrik Kurumu’na (AİK) arızanın giderilmesi için gerekli zaman dilimini de tanımış olduğunu yazdı.

Habere göre, Vasiliko’da meydana gelen arızaya, santralde hakim olan yoğun hava şartlarıyla yıldırım düşmesinin neden olabileceğinden de söz edildi.

Arızanın, 567 megavat elektrik üretildiği zaman ortaya çıktığını, 1 ve 5’inci ünitelerin devreden çıkmasıyla 262 megavat üretiminin kaybedildiğini belirten gazete, arızanın bir saat sonra giderilmeye başladığını da yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi, Εlektrikİletim Sistemi Operatörü (DSMK), arızanın nedenini bulmak için araştırma yapacağını yazdı.

Habere göre, DSMK Basın Sözcüsü Yorgos Asiikalis konu hakkında yaptığı açıklamada arızanın araştırılacağını belirtti.

Asiikalis açıklamasında dün saat 9.50’de, dağıtım şebekesi sisteminde arıza meydana geldiğini bunun da muhtemelen yıldırım düşmesinden kaynaklandığını ifade etti.