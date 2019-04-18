  • BIST 97.004
  • Altın 239,068
  • Dolar 5,8232
  • Euro 6,5509
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Güney Kıbrıs'a 100 Megavatlık elektrik verdik

» »
Güney Kıbrıs’taki Vasiliko Elektrik Santrali’nde dün meydana gelen iki arıza nedeniyle, KKTC ile elektrik bağlantısının yapılmasına neden olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs'a 100 Megavatlık elektrik verdik

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Vasiliko’da dün 1 ve 5’inci ünitelerde, bir saniye arayla meydana gelen iki arıza nedeniyle elektrik üretiminin sağlanamaması ve KKTC’den elektrik alınması haberine geniş bir şekilde yer verdi.

Arıza nedeniyle, Güney Kıbrıs’ta elektrik sağlanması oranının yüzde 50’ye düştüğünü yazan gazete, bunun ardından, Güney Kıbrıs’taki diğer birimlerin elektrik üretimine başlamasına kadar ilk 45 dakikalık gereksinimi sağlamak amacıyla KKTC’den 100 megavatlık elektrik alınması sürecinin başlatıldığını belirtti.

Gazete, KKTC’den sağlanan 100 megavatlık elektriğin 2011 yılından bugüne kadar çeşitli durumlar nedeniyle alınan elektrik miktarının en büyüğü olduğuna da dikkat çekti.

KKTC’den elektrik bağlantısının kurulmasıyla, bütününde yüzde 55’e denk gelen Güney Kıbrıs’ın büyük bir bölümündeki elektrik kesintisinin önlendiğini belirten gazete, elektrik şebekesinin KKTC’den sağlanan elektrikle desteklenmesinin de Rum Elektrik Kurumu’na (AİK) arızanın giderilmesi için gerekli zaman dilimini de tanımış olduğunu yazdı.

Habere göre, Vasiliko’da meydana gelen arızaya, santralde hakim olan yoğun hava şartlarıyla yıldırım düşmesinin neden olabileceğinden de söz edildi.

Arızanın, 567 megavat elektrik üretildiği zaman ortaya çıktığını, 1 ve 5’inci ünitelerin devreden çıkmasıyla 262 megavat üretiminin kaybedildiğini belirten gazete, arızanın bir saat sonra giderilmeye başladığını da yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi, Εlektrikİletim Sistemi Operatörü (DSMK), arızanın nedenini bulmak için araştırma yapacağını yazdı.

Habere göre, DSMK Basın Sözcüsü Yorgos Asiikalis konu hakkında yaptığı açıklamada arızanın araştırılacağını belirtti.

Asiikalis açıklamasında dün saat 9.50’de, dağıtım şebekesi sisteminde arıza meydana geldiğini bunun da muhtemelen yıldırım düşmesinden kaynaklandığını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'a 100 Megavatlık elektrik verdik18 Nisan 2019 Perşembe 10:35
  • Güney Kıbrıs’ın enerji programı ve hidrokarbon yataklarıyla ilgili önemli gelişmeler beklenitisi17 Nisan 2019 Çarşamba 12:26
  • AP seçimleri: Sistemi kullanmayı bilen tek kişi emekli bir memur16 Nisan 2019 Salı 17:59
  • Yatırımcılara vatandaşlık tartışması16 Nisan 2019 Salı 13:46
  • Taş ocağında, geçtiğimiz gün bulunan kadın cesedine ilişkin polis araştırması devam ediyor16 Nisan 2019 Salı 13:44
  • Güney Kıbrıs'ta erken seçim tartışması16 Nisan 2019 Salı 13:43
  • Güney’in, Irak’ın yeniden imarı çalışmalarına katılımının önemine dikkat çekti.16 Nisan 2019 Salı 13:42
  • Yunan Meclisi Eğitim İşleri Komitesi’nden üç kişilik heyetin, temaslarda bulunmak amacıyla bugün Güney Kıbrıs’a geleceği belirtildi.16 Nisan 2019 Salı 13:42
  • Taş ocağında kadın cesedi bulundu15 Nisan 2019 Pazartesi 12:13
  • Kıbrıslı Türklerin taşınmazları normal olarak vergilendiriliyor15 Nisan 2019 Pazartesi 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti