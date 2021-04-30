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Güney Kıbrıs’a 18 Mülteci Daha Gitti

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Dillirga bölgesine Çarşamba gecesi 18 Suriyeli mültecinin daha gittiği bildirildi.
Güney Kıbrıs’a 18 Mülteci Daha Gitti

Dillirga bölgesine Çarşamba gecesi 18 Suriyeli mültecinin daha gittiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Türk ve Kıbrıslı Türk “insan tacirlerinin”, birkaç haftalık aradan sonra yeniden faaliyete geçtiklerini iddia ederek, mültecilerin Türk limanlarından Yeşilırmak’a, oradan da Dillirga’ya gittiklerini öne sürdü.

Gazete, 15’i erkek, biri kadın ve ikisi çocuk 18 mültecinin, dün sabahın erken saatlerinde Yeşilırmak tarafındaki ara bölgeden Güney Kıbrıs’a geçtikleri sırada tespit edildiklerini ileri sürdü.

Haberde, mültecilerin Aşağı Pirgo’ya götürüldükleri; burada yapılan sağlık kontrollerinin ve insani yardımın ardından bilgilerinin kayda alındığı belirtildi.

Gazete, mültecilerin günlerce, uygun hava koşullarının oluşabilmesi için Türk sahillerinde beklediklerini ve yolculuk yapabilmek için kişi başı 3 bin dolar ödediklerini söylediklerini iddia etti.

Foto:Arşiv

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