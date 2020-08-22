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Güney Kıbrıs’a 2021’de ulaşacak Korona aşısı bedava yapılacak

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Güney Kıbrıs’a 2021’de ulaşacak Korona aşısı bedava yapılacak
Güney Kıbrıs’a 2021’de ulaşacak Korona aşısı bedava yapılacak

Güney Kıbrıs’a yeni tip korona virüs aşısının 2021 başlarında ulaşacağı ve aşının halka bedava yapılacağı haber verildi.

Politis’e göre, AB ile üretici firma AstraZeneca arasında anlaşma imzalanmasının ardından yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili olumlu gelişmeler cereyan ettiğini söyleyen Rum Yönetimi Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, anlaşma çerçevesinde ülke nüfusuna yetecek miktarda ilaç sipariş ettiklerini ve 2021 başlarında teslim almayı planladıkları aşıları halka bedava yapacaklarını söyledi.
Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili daha önceki açıklamasında, Kıbrıslı Türkler için de AB’ye aşı siparişi verildiğini açıklamıştı.

DÜN AÇIKLANAN 11 YENİ VAKA

Fileleftheros ve diğer gazeteler Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde yapılan 3 bin 201 testte, toplam yeni tip koronavirüs vakası sayısını Bin 406’ya çıkaran 11 yeni vaka saptandığını, bildirdi.
Gazete 11 vakadan üçünün tatil için gittikleri Yunanistan’dan dönen Rumlar olduğunu, birinin salı günü yapılan testi negatif çıkmasına rağmen semptom göstermesi üzerine hastaneye başvurduğunda yapılan testte pozitif çıkan bir kişi olduğunu yazdı.

Habere göre pozitif olduğu daha önce açıklanan bir kişinin temas takibi neticesinde dün 4 yeni vaka saptandı. 4 yeni vakadan birinin çocuk olduğu ve temaslıları takibe alınan kişinin daha kaç kişiye virüs bulaştırmış olabileceğinin bilinmediğine dikkat çekildi.

Dün açıklanan vakalardan biri de önceki günlerde semptom göstermesine rağmen zamanında tedavi altına alınmadığı için ağırlaşarak Mağusa’daki referans hastanesinde tedavi altına alındı.  Bir vaka havaalanlarında yapılan taramalarda ve bir vaka da semptom gösterince şahsen yaptırdığı testte ortaya çıktı.

PURNARA MÜLTECİ KAMPINDAKİ 11 VAKA

Gazete bir başka haberinde Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in dün Trodos’taki yazlık Başkanlık Sarayı’nda yapılan bakanlar kurulu sonrasında bakanlığının, Purnara mülteci kampında saptanan toplam 11 vakanın tamamının Suriyeli olduğunu açıkladı. Karantinadayken yapılan testlerde saptanan bu kişilerin Eden Otel’e yerleştirildiğini ve temaslılarının saptanması için karantinadaki diğer yabancı uyruklar arasında temaslı takibi prosedürü başlattıklarını açıkladı.

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