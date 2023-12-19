  • BIST 7706.32
  • Altın 1894.825
  • Dolar 29.0846
  • Euro 31.8499
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı'dan eleştiriler ve 'sürdürülebilir ateşkes' çağrıları artıyor

Güney Kıbrıs’a 2023 yılının 11 ayında 3 milyon 700 binden fazla turist gitti

» »
Güney Kıbrıs’a 2023 yılının Ocak-Kasım ayları döneminde 3 milyon 722 bin 022 turist gittiği haber verildi.
Güney Kıbrıs’a 2023 yılının 11 ayında 3 milyon 700 binden fazla turist gitti

Güney Kıbrıs’a 3 milyon 091 bin 039 turistin gittiği 2022 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında turistlerin rakamında bu yıl yüzde 20,4 artış meydana geldiğini yazan Politis gazetesi, 2023 yılının 11 aylık döneminde Güney Kıbrıs’a giden turistlerin sayısının 2019 yılında kayda geçirilen ve rekor olarak addedilen 3 milyon 976 bin 777 rakamına yaklaştığını belirtti.

Güney Kıbrıs’taki İstatistik Dairesinin yayımladığı verilere dayanarak, Kasım ayında Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 159 bin 605 olduğunu ve ülkeye 149 bin 857 turistin gittiği 2022 yılının Kasım ayıyla kıyaslandığında bu rakamda yüzde 6,5 artış yaşandığını kaydeden gazete, İngiltere’den Güney Kıbrıs’a yönelik gidişlerin bu yılın Kasım ayıyla ilgili ana turizm kaynağı olduğunu ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stefanu’dan Hristodulidis’e Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm önerileri11 Aralık 2023 Pazartesi 20:45
  • İsrail Başbakanlık'tan Mossad adına açıklama: İran'ın Kıbrıs'ta saldırı planlarını engelledik11 Aralık 2023 Pazartesi 07:59
  • Fitch derecelendirme kuruluşu Güney Kıbrıs’ın notunu yükseltti10 Aralık 2023 Pazar 13:22
  • Güney Kıbrıs’taki Covid-19 vakalarında artış09 Aralık 2023 Cumartesi 14:21
  • Güney Kıbrıs’ta öğrenci başarı ortalaması düşüşte07 Aralık 2023 Perşembe 13:12
  • "Kimliksizler"in mücadelesi Avrupa Parlamentosu'na taşınıyor06 Aralık 2023 Çarşamba 14:16
  • Rum Basını: Türkiye üretilen keresteler Yunan kerestesi diye Güney Kıbrıs’a ithal ediliyor06 Aralık 2023 Çarşamba 13:17
  • Siddique ve Hristodulidis’ten açıklamalar05 Aralık 2023 Salı 14:29
  • Güney Kıbrıs ile Fransa arasında askeri iş birliği24 Kasım 2023 Cuma 20:56
  • Hristodulidis bugün Vatikan’da Papa Francis ile bir araya geldi24 Kasım 2023 Cuma 20:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti