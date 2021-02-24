  • BIST 1.498
  • Altın 414,621
  • Dolar 7,2022
  • Euro 8,7373
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

Güney Kıbrıs’a AB’den Reel Sektör İçin 3 Milyar Euro Ödenek

» »
Güney Kıbrıs 2021-27 döneminde AB’den, reel sektöre kanalize edilmek üzere 3 milyar Euro’nun üzerinde ödenek alacak.
Güney Kıbrıs’a AB’den Reel Sektör İçin 3 Milyar Euro Ödenek

Güney Kıbrıs 2021-27 döneminde AB’den, reel sektöre kanalize edilmek üzere 3 milyar Euro’nun üzerinde ödenek alacak.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Alithia gazetesinin haberine göre Rum Sözcü Kiriakos Kusios, Güney Kıbrıs’ın 2021-2027 döneminde AB’den 3 milyar Euro’nun üzerinde ödenek alacağını, bu ödeneği de çalışanların, yatırımcıların ve hane halkının menfaatine reel ekonomiye aktartacağını açıkladı.

Kusios bu açıklamayı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Avrupa Konseyi başkanı ve üye devlet başkanları ile telekonferans yaptığı açıklaması çerçevesinde yaptı.

Anastasiadis’in dün katıldığı telekonferansın 25-26 Şubat’ta telekonferans aracılığıyla yapılacak olağanüstü Avrupa Konseyi’nin hazırlığı için gerçekleştirildiğini söyleyen Kusios, olağanüstü konferansta ele alınacak konuları da şu şekilde sıraladı: 

“Koronavirüs pandemisinin engellenmesi çabalarındaki gelişmeler, aşılama konusundaki ortak Avrupa stratejisi, gelecekteki muhtemel pandemilere karşı tepki hazırlığına dair uluslararası sözleşme, Avrupa Güvenlik ve Savunma konuları ve siber saldırılar, hibrit tehditler ve ‘Güney Komşu’ konuları olarak bilinen ve Akdeniz’in güney havzasındaki ülkelerle AB arasındaki ilişkiler.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Buraya Kadar” organizatörlerinden Türkçe açıklama21 Şubat 2021 Pazar 23:55
  • Nikos Anastasiadis, Emannuel Macron ile telefonda görüştü21 Şubat 2021 Pazar 16:53
  • Anastasiadis masada AB'yi de istiyor21 Şubat 2021 Pazar 11:48
  • Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan 31 bin 755 testle 107 yeni pozitif vaka saptandı20 Şubat 2021 Cumartesi 21:24
  • Larnaka'da 2 eve ateş açıldı20 Şubat 2021 Cumartesi 15:46
  • Rum Makamları KKTC’de Bulunan, İçinde Hastalıklı Hayvanların Olduğu İddia Edilen Yük Gemisiyle İlgili Teyakkuzda20 Şubat 2021 Cumartesi 14:45
  • Güney Kıbrıs’ta Koronavirüsün 37 Varyasyonu Tespit Edildi20 Şubat 2021 Cumartesi 14:10
  • Protesto Eylemine 200’ü Aşkın Polis Görevlendirildi20 Şubat 2021 Cumartesi 14:03
  • Güney Kıbrıs'ta 111 yeni vaka,1 can kaybı19 Şubat 2021 Cuma 21:33
  • Güney Kıbrıs’ta Yarın Yapılacak Protesto Gösterisinde Olaylar Çıkmasından Korkuluyor19 Şubat 2021 Cuma 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti