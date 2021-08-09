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Güney Kıbrıs’a Ait 54 Büyükelçiliğin 32’sinde Tek Diplomat Var

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Güney Kıbrıs’ın yurt dışında bulunan 54 diplomatik misyonunun 32’sinde, yalnızca tek bir diplomat (büyükelçi) bulunduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs’a Ait 54 Büyükelçiliğin 32’sinde Tek Diplomat Var

Güney Kıbrıs’ın yurt dışında bulunan 54 diplomatik misyonunun 32’sinde, yalnızca tek bir diplomat (büyükelçi) bulunduğu belirtildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın ciddi bir yetersiz personel sorunuyla karşı karşıya olduğunu yazan Politis gazetesi, 54 diplomatik misyondan 32’sinin yıllardır tek bir diplomatla çalışmaya devam ettiğini yineledi.

Buna paralel olarak, kamudaki ödeneklerin yüzde 15 oranında azaltılmasından ötürü, diplomatların yurt dışında çalışma konusunda isteksiz olduklarını kaydeden gazete, diplomatların bu durumdan büyük ölçüde etkilendiklerini çünkü aldıkları 4 ödeneğin de azaltıldığını belirtti.

2010 yılından bugüne kadar farklı seviyelerde hizmet veren 42 kişinin diplomatlıktan emekliye ayrıldığını kaydeden gazete, boşlukların doldurulması için ilk işe alımların 2019 yılında yapıldığını kaydetti.

Gazete, yapılan işe alımların ve beklemede olanların, emekliye ayrılanlar yüzünden 2010 yılından bu yana meydana gelen boş kadroları doldurmaya yetmediğini ekledi.

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