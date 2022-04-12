Güney Kıbrıs’a bu yıl, 4 bin 500 Finlandiyalı turist beklendiği bildirildi



Fileleftheros gazetesi, “Finnair” havayolu şirketinin Larnaka-Helsinki arasında direk uçuşlara başlamasıyla birlikte, bu yaz Güney Kıbrıs’a yaklaşık 4 bin 500 Finlandiyalı turist getirmeyi hesapladığını yazdı.



Gazete, Güney Kıbrıs’taki Finlandiya Büyükelçiliği ikametgahında dün düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan şirket yönetim kurulu üyesi Timo Kousa’nın, Finlandiya’dan Güney Kıbrıs’a haftada 5 uçuş yapılacağını ve bunlardan ikisinin, “Finnair” tarafından gerçekleştirileceğini söylediğini kaydetti.



Haberde, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un ise, oldukça sevindirici olan bu gelişmenin yanı sıra, Ağustos ayında Güney Kıbrıs’a haftada 758 uçuş gerçekleşeceğini ve Ukrayna’daki savaş nedeniyle 1,6 milyon turist kaybeden Güney Kıbrıs’ın, bu kaybı atlatabilmek için inisiyatif üstlendiğini söylediği belirtildi.