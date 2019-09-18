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Güney Kıbrıs’a geçirilecek elektonik aletlerde “CE” simgesi zorunluluğu

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Güney Kıbrıs’a geçirilecek elektonik aletlerde “CE” simgesi zorunluluğu
Güney Kıbrıs’a geçirilecek elektonik aletlerde “CE” simgesi zorunluluğu

 Rum Gümrük Dairesi’nin KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarında görev yapan gümrük memurlarına bir genelge göndererek, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçirilecek küçük elektronik ev aletlerinde AB’nin onayını belirten “CE” simgesinin aranması talimatını verdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Gümrük Dairesi’nin sınır kapılarındaki memurlarına gönderdiği genelgede, kişilerin kendi kullanımları için KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçirmek istedikleri küçük ev aletleri ve elektronik aletlerin daha ayrıntılı kontrol edilmesi ve “CE” simgesinin aranması talimatını verdiğini yazdı.

Haberde, Yeşil Hat Tüzüğü gereğince, 260 Euro’ya kadar olan elektronik eşyaların geçişine izin verildiği ancak “CE” simgesini taşımayanlara Rum gümrük memurları tarafından el konulacağı da vurgulandı.

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