Güney Kıbrıs’a geçişlerde 15 günde bir PCR testlerinin yenilenecek

Sağlık Bakanlığı dün akşam sağlık alanında alınan yeni kararlarla ilgili açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Güney Kıbrıs’a geçiş yapan işçi ve askerlerin her 15 günde bir PCR testlerinin yenilenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi geçişleriyle ilgili bakanlığımız bazı değişikliklere gitmiştir.

Buna göre; A- Rum kesimine tek PCR ile geçme hakkı bulunan çalışanlar ve öğrenciler bundan böyle PCR testlerini her 15 günde bir yenilemek zorundadırlar.

Bu uygulamanın kontrolü ve uygulaması bugünden itibaren 15 gün içinde yani 21 Temmuza kadar yapılması gerekmektedir.

Rum kesiminde tek PCR ile geçme hakkı bulunan çalışanlar ve öğrenciler 06.07. 2020 tarihinden itibaren PCR testlerini 15 günde bir yenilemek zorundadır.

PCR testlerinin süresi dolanlar, olası bir yığılmayı önlemek adına test yenileme işlemlerini 06.07. 2020, 21.07. 2020 tarihleri arasında tamamlayabilir.

Bu husustaki kontrol ve denetim bu çerçevede yapılacaktır.