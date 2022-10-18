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Güney Kıbrıs’a Giden Turist Sayısında Eylül Ayında Artış

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Güney Kıbrıs’a geçtiğimiz Eylül ayında giden turist sayısında, 2021 yılının Eylül ayına göre yüzde 21,9 artış yaşandığı belirtildi.
Güney Kıbrıs’a Giden Turist Sayısında Eylül Ayında Artış

Bu yılın Eylül ayında Güney Kıbrıs’a giden turistlerin çoğunluğunu İngiliz turistlerin oluşturduğunu yazan Haravgi gazetesi, geçtiğimiz yılın Eylül ayında Rum kesimine giden turist sayısı 339 bin 242 iken, bu yılın Eylül ayında Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 413 bin 382’ye yükseldiğini kaydetti.

2022 yılının Ocak-Eylül ayı döneminde Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 2 milyon 540 bin 554, 2021 yılında ise bu rakamın 1 milyon 299 bin 392 olduğunu kaydeden gazete, öte yandan Kıbrıslı Rumların Eylül ayında yurt dışına gerçekleştirdiği seyahatlerin de geçen yıla göre ikiye katlandığını ifade etti.

Gazete, Kıbrıslı Rumların 2021 yılının Eylül ayında yurt dışına 66 bin 452 seyahat gerçekleştirdiklerini, bu rakamın 2022 yılının Eylül ayında ise 122 bin 450’ye yükseldiğini ekledi.

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