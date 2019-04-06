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Güney Kıbrıs’a Lübnan Ve Mısır’dan fır konusunda baskı

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Güney Kıbrıs’a İsrail’den sonra, Lübnan ve Mısır’ın da, “Lefkoşa FIR Hattı”nda yaşanan gecikmeler nedeniyle baskı yapmaya başladığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’a Lübnan Ve Mısır’dan fır konusunda baskı

Fileleftheros gazetesi, komşu ülkelerin, hava trafiğinin giderek artması nedeniyle, “Lefkoşa FIR Hattı”nda yaşanan gecikmelerle ilgili sorunun bir an önce çözülmesi için Güney Kıbrıs’a baskı yaptığını yazdı.

Gazete, konunun, gecikmelerden etkilenen ülkelerin bakanlarına, hatta başbakanlarına kadar gittiğini kaydederken, bu konuda yapılan görüşmelerin tutanaklarına göre, Rum muhatapların, Ercan Havalimanı kontrol kulesi tarafından yapılan “yasadışı parazitlerden” kaynaklı güvenlik sorunlarından ve Türkiye’nin uçuş güvenliğiyle ilgili teknik konularda işbirliği yapmaması ile iki FIR arasında uçakların geçişleri konusunda uzlaşıya varmayı reddetmesinden hiç bahsetmediğinin görüldüğünü iddia etti.

Gazete, elde ettiği tutanaklara dayanarak, ne Beyrut’ta 17-18 Ocak’ta yapılan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü himayesinde yapılan toplantıda, ne de Ürdün’de 10-11 Mart’ta yapılan Suriye’deki krizle ilgili toplantıda bu konuların masaya konmadığını ve sorunların kaynağının ortadan kaldırılması için herhangi bir destek talebinde bulunulmadığını yazdı.

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