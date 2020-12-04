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Güney Kıbrıs’a Seyahatlerde Ülke Kategorilerinde Yeniden Düzenlemeye Gidildi

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Güney Kıbrıs’a seyahat edecek yolcuların ülkelerine göre, uymaları gereken kısıtlamaları belirleyen kategori listesinde yeniden düzenlemeye gidildi.
Güney Kıbrıs’a Seyahatlerde Ülke Kategorilerinde Yeniden Düzenlemeye Gidildi

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, uçuşların aşamalı olarak yeniden başlaması ve havaalanlarının yeniden faaliyete geçmeleri çerçevesinde yeni bir plan onayladığını, planda Güney Kıbrıs’a gidecek yolcuların ülkelerine göre maruz kalacakları kısıtlamaları belirleyen kategorilerin yeniden düzenlendiğini yazdılar.
Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos yaptığı açıklamada, ülkelerin kategorilere ayrılmasına ilişkin değerlendirmenin Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verileri temelinde gerçekleştirildiğini ifade etti.


A YEŞİL, B TURUNCU, C KIRMIZI


Karusos, bugüne kadar “A grubu” olarak isimlendirilen kategorinin bundan böyle “Yeşil” rengiyle isimlendirildiğini belirtirken “B grubunun, Turuncu” ve “C grubunun” ise “Kırmızı” olarak adlandırıldıklarını vurguladı.
“Özel İzin-Gri Kategori” şeklinde bir kategorinin daha oluşturulduğunu belirten Karusos, AB ülkeleri, İngiltere ve İsviçre’nin aralarında bulundukları “Eurozone” üyesi ülkeler, AB Konseyi’nin üçüncü ülke nitelendirmesi içerisindeki ülkeler ve “Rusya, Ukrayna, İsrail, Lübnan, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır ve Belarus” şeklinde sıralanan üçüncü ülkelerin, Yeşil, Turuncu ve Kırmızı kategorilere dağılacaklarını, bu ülkeler arasında yer almayan diğer ülkelerin ise “Gri-Özel İzin” kategorisine konulacaklarını vurguladı.
“A grubu iken ‘Yeşil’ olarak isim değiştirilen kategoride yer alan ülkelerden gelenlere, bugün de geçerli olduğu şekliyle, hiçbir kısıtlama uygulanmayacağını”, “B grubu-Turuncu” grubundaki ülkelerden gelenlere ise, şu anda da geçerli olduğu şekliyle, geliş öncesindeki 72 saat içerisinde PCR testi sunmaları şartının uygulanmaya devam edeceği” belirtilen haberde, “C grubu-Kırmızı” kategorisinde yer alan ülkelerden gelecek kişilerden ise, biri yolculuk öncesi biri de Güney Kıbrıs’a varışlarında PCR testi şartının geçerliliğini sürdüreceği, bu kişilere karantina şartı olmadığı ifade edildi.

“Gri-Özel İzin” kategorisinde yer alan ülkelerden gelecek kişilerden ise, üçüncü ülke vatandaşı olanlardan ülkeye giriş için özel izin almalarının talep edileceği, “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları, yasal ikamet izni olanlar ve AB vatandaşlarının” izne tabi olmadıkları belirtilirken, bu kategoride yer alan ülkelerden geleceklerden, yolculuktan 72 saat önce yapılmış PCR testi talep edilirken belirlenen kriterlerde karantinaya tabi olacakları vurgulandı.
Karusos, yeni planın 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını, 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren ise geçiş döneminin başlayacağını belirterek, söz konusu tarihe kadar şimdiki uygulamanın yürürlükte kalmayı sürdüreceğinin altını çizdi.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni kategorilerin, Rum turizmine büyük destek sağlayacağını ve ana turist akışının gerçekleştiği ülkelerden gelenleri karantina dışında tutacağını yazdı.

Haberde, yeni düzenlemeyle belirsizliğin ortadan kalktığı ve turizmde güvenin sağlandığı da vurgulandı.

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