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Güney Kıbrıs'a sığınan Türk subayı için güvenlik önlemleri arttırıldı

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Güney Kıbrıs'a sığınan Türk subayı için güvenlik önlemleri arttırıldı
Güney Kıbrıs’tan siyasi sığınma talebinde bulunan Türk subayının kimliğine ilişkin ayrıntılı bilgilerin Türkiye basınında yer aldığı, Rum makamların ise subayın emniyeti konusunda önlemleri arttırdıkları bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanacağını düşünerek, kendisine ait özel yatla Türkiye’den kaçarak Güney Kıbrıs’a sığınan Türk subayının korunmasına yönelik önlemlerin arttırıldığını yazdılar.

Gazete, Türkiye basınında söz konusu subayın adının Kadir Karaman olarak açıklandığını ve bilgilerine ayrıntılı şekilde yer verildiğini belirtirken Rum polisinin ise bu gelişme üzerine subayın korunmasına ilişkin önlemleri arttırdığını, kalması için başka bir yere götürülmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu aktardı.

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