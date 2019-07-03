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Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldıran yasa tasarısıyla ilgili tansiyon yükseliyor

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Güney Kıbrıs’a bazı önkoşullar altında ABD tarafından uygulanan silah ambargosunu kaldıran yasa tasarısıyla ilgili, Rum Hükümeti – DİSİ ile AKEL arasındaki tansiyonun yükseldiği bildirildi.
Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldıran yasa tasarısıyla ilgili tansiyon yükseliyor

Fileleftheros gazetesi, AKEL’in dün yeniden açıklama yaparak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dış politikada yaptığı seçimlerin, Güney Kıbrıs’ın önemli ülkelerle olan ilişkilerini zedelediğini ve memleketin hayati çıkarlarına zarar verdiğini kaydettiğini yazdı.

Gazete, AKEL’in, Menendez-Rubio tarafından ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’ne sunulan ve komiteden geçen yasa tasarısının, özde Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki ilişkileri zedelemeyi hedeflediğini ve ABD Senatosu’nda da onaylanması halinde, Rusya’nın dış politikasında birtakım değişikliklere yol açacağını belirttiğini kaydetti.

Habere göre AKEL, Anastasiadis ile Rum Hükümeti’nin, söz konusu tasarının içeriğini önceden bildiğini ve sonuçlarını hesaplaması gerektiğini; ancak bunu yapmak yerine, yasa tasarısının komiteden geçmesini kutladıklarını ifade etti.

AKEL, Anastasiadis’in “kutlamaların” akabinde bulunduğu, silah ambargosunun kaldırılması için Rus gemilerine Rum limanlarında birtakım sınırlamalar getirilmesini “talihsiz bir düzenleme” olarak nitelendirdiği itirafın da, durumu kurtarmadığını belirtti.

Gazete, DİSİ’nin AKEL’in bu eleştirilerine yanıt vererek, Güney Kıbrıs’ın ABD veya diğer ülkelerle olan dış ilişkilerinin yükseltilmesinin, hiçbir ülkenin aleyhinde olmadığını açıkladığını yazdı.

Habere göre DİSİ, AKEL’in Menendez-Rubio yasa tasarısında Güney Kıbrıs’ın elini güçlendiren unsurları görmezden geldiğini ve sadece yığınla eleştiri yapmakla meşgul olduğunu belirtti.

KONU KİPRİANU-LAVROV GÖRÜŞMESİNDE DE ELE ALINDI

Gazete devamla, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede de bu konunun ele alındığını aktardı.

Habere göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklama yapan Kiprianu, Lavrov’un kendisine yasa tasarısını sorduğunu ve konunun nereye gittiği konusunda endişeli olduğunu belirttiğini söyledi.

Kiprianu, Lavrov’a Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in konuyla ilgili tepkilerini aktardığını kaydederken, Rusya’nın, Doğu Akdeniz’de çok fazla gerginlik olması ve NATO’nun bölgedeki etkisini artırmaya çalıştığına dair endişeleri bulunduğunu belirttiğini ifade etti.

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