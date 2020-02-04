Güney Kıbrıs’a Son Günlerde 92 Düzensiz Göçmenin Ulaştığı İddia Edildi

Kıbrıs’ın Güney’indeki Greko Burnu açıklarında, dün sabah içerisinde toplam 87 Suriyeli düzensiz göçmenin bulunduğu bir tekne tespit edildiği haber verildi.



Göçmenlerin arasında 61 erkek, 10 kadın, 16 da çocuk bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, Rum Liman Polisinin teknesinin eşliğinde, Larnaka Limanına götürülen teknenin, muhtemelen Mersin’den geldiğini iddia etti

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Haberde, göçmenlerin Larnaka limanındaki gerekli kontrollerin ardından, polis eşliğinde Koçinotrimithiya’daki göçmen kabul merkezine götürüldüklerini belirtti.



Bu arada gazete, geçtiğimiz Pazartesi günü akşamı ise, Suriyeli diğer beş düzensiz göçmenin, “Lurucina”dan (Akıncılar) Rum Yönetimi topraklarına giriş yaptığını iddia etti.

Göçmenlerin “Athineu” (Kiracıköy) polis karakoluna götürüldüklerini ve burada yapılan sorgulamalarında Suriyeli olduklarını söylediklerini kaydeden gazete, göçmenlerin daha sonra Koçinotrimithiya’daki göçmen kabul merkezine götürüldüklerini ekledi.