Güney Kıbrıs’a turist akışında azalma

Güney Kıbrıs’a turist akışında bu yıl, geçen yıla kıyasla yüzde 5-10 oranında azalma olduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs’a turist akışında bu yıl, geçen yıla kıyasla yüzde 5-10 oranında azalma olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesine göre, Rum Otelciler Birliği (PASİKSE) Başkanı Haris Loizidis, Mart ayı istatistikleri incelendiğinde turist akışında küçük bir azalma görüldüğünü ancak turistleri cezp etmek için çabalarına devam edeceklerini açıkladı.

Habere göre, Loizidis, İngiliz turist akışının Brexit sürecinden etkilendiğini, Rus turistlerin de Rusya makamlarının Türkiye ve Mısır’a yaptıkları yönlendirmeler nedeniyle Güney Kıbrıs’ı daha az tercih ettiklerini kaydetti.