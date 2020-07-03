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Güney Kıbrıs’a yolcu hakkı ihlalinden soruşturma

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Avrupa Birliği (AB), yolcu haklarına yönelik kurallara uymadıkları gerekçesiyle, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu 10 AB ülkesine hukuki süreç başlattı.
Güney Kıbrıs’a yolcu hakkı ihlalinden soruşturma

AB Komisyonu, Fransa, İtalya, Yunanistan, Polonya, Güney Kıbrıs, Hırvatistan, Portekiz, Slovakya, Litvanya ve Çekya'ya birlik kurallarını ihlal ettikleri için resmi tebligat gönderildiğini açıkladı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da pek çok seyahatin iptal edildiği anımsatılan açıklamada, krize rağmen mevcut tüketici haklarının geçerliliğini koruduğu kaydedildi.

2 AY SÜRE TANINDI

Açıklamada, söz konusu 10 ülkede iptal edilen seyahatlerde para iadesi yerine kupon verildiği ya da geri ödemelerin 14 gün içerisinde yapılmadığı belirtildi.

Bu ülkelerdeki tüketici ve yolcu haklarına ilişkin ulusal mevzuatların AB kurallarını ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 10 ülkenin söz konusu alanlardaki eksiklikleri 2 ay içerisinde düzeltmesi gerektiğine işaret edildi.

AĞIR PARA CEZALARI GÜNDEMDE

AB yapısı içinde hukuku ihlal süreci AB Komisyonunca bir üye devletin AB yasalarına aykırı davranması durumunda başlatılıyor. Süreç sonunda, söz konusu ülkeye ağır para cezaları uygulanabiliyor.

Tüketiciler, son dönemde iptal edilen uçuşların ücret iadesini talep etmelerine rağmen şirketler onlara hediye çeki veya kupon vermeyi istiyor.

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