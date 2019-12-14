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Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasının salı günü oylanması bekleniyor

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Amerikan Kongresi’nin, içerisinde Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasının da bulunduğu savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısını gelecek salı günü oylamasının beklendiği haber verildi.
Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasının salı günü oylanması bekleniyor

Haravgi gazetesi, Amerikan Kongresi’nin, gelecek salı günü, içerisinde Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasının da bulunduğu savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısını oylaması ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Haberi “Kıbrıs’a Silah Ambargosunun Şartlı Kaldırılması Oylanıyor” başlığıyla verirken, ABD’nin, Rusya karşısında, bölgedeki etkisini artırmasına hizmet etme hedefine sahip olan şartlar altında silah ambargosunu kaldıracağından söz etti.

Gazete, ABD parlamentosu ve senatosunun ilgili metinlerinde, silah ambargosunun, ABD Başkanı’nın yıllık bazda, “Kıbrıs Cumhuriyeti” hükümetinin kara para aklanması konusunda ABD makamları ile iş birliği yaptığını teyit ettiği” sürece yürürlükte kalacağını belirtti.

Habere göre ABD Başkalarının ayrıca yıllık raporlarında, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Rus savaş gemilerinin limanlarını kullanmayı reddetmek için gerekli adımları attığını ve atmaya devam ettiğini de” yeniden teyit etmesi gerekiyor.

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