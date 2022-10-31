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Güney Kıbrıs’ın adı yine kara para aklama iddialarına karıştı

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Güney Kıbrıs’ın adı yine kara para aklama iddialarına karıştı
Güney Kıbrıs’ın adı yine kara para aklama iddialarına karıştı

Alithia gazetesi, Sibirya bölgesinin “Krasnoyarsk” bölge valisinin oğlu olan Artem Uss isimli Rus vatandaşının geçtiğimiz günlerde Milano’dan İstanbul’a gitmek üzere uçağa bindiği sırada tutuklandığını, söz konusu iş adamının kara para aklama ve AB yaptırımlarını çiğneme suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu yazdı.

İtalyan “Cirrere Della Sera” gazetesine dayandırılan haberde, söz konusu Rus’un Güney Kıbrıs’taki bir şirketi aracılığıyla ekonomik faaliyetlerde bulunduğu, “Astromerit” bölgesinde bulunan şirket ofisinin müdürünün ise bir Kıbrıslı olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, Rus oligarkların genel uygulamasının bu şekilde olduğu ve kara para aklama faaliyetlerini Güney Kıbrıs’ta kağıt üzerinde bulunan şirketlerle yürüttükleri ifade edildi.

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