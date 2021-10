Güney Kıbrıs'ın bir köyüne dikilen 'patates heykeli' tepki çekti

Güney Kıbrıs'ta Larnaka kentine bağlı Ksilofagu köyüne dikilen 'patates heykeli', sosyal medyada gündem oldu.

Yerel gazete Fileleftheros, muhtarlığın girişimiyle dikilen ve 'Büyük Patates' adı verilen heykelin 4 metre uzunluğunda ve maliyetinin 15 bin euro olduğunu bildirdi.

Heykel, sosyal medyada gündem olmasının yanında köy sakinlerinin de tepkisini çekti.

Gazetenin haberinde, birçok köy sakininin dün muhtarlığı arayarak alay konusu olmaktan duydukları rahatsızlığı dile getirdikleri belirtildi.

Erect Big Potato in Cyprus gets hard laughs - Xylofagou’s obscure potato monument ridiculed on social media but locals happy with publicityhttps://t.co/5EIOCFDDPh pic.twitter.com/9vhJc1Vpmz