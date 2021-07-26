  • BIST 1.350,180
  • Altın 499,42
  • Dolar 8,5750
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi olarak ilk kez bir kadın

» »
Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi olarak ilk kez bir kadın, “Büyükelçi Olimpia Neokleus”, atandı.
Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi olarak ilk kez bir kadın

Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi olarak ilk kez bir kadın, “Büyükelçi Olimpia Neokleus”, atandı.
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi olarak ilk kez bir kadının, “Büyükelçi Olimpia Neokleus”un atandığını yazdı.


Gazete, Neokleus’un BM’nin Cenevre’deki merkezinde güven mektubunu geçtiğimiz hafta BM Ofisi Genel Müdürü Tatiana Valovaya’ya sunduğunu, törende yaptığı konuşmada ise Türkiye’nin son dönemde kapalı bölge Maraş konusunda gerçekleştirdiği “yasa dışı ve kışkırtıcı eylemlerine de değindiğini” aktardı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 20 Temmuz talihlisi ikramiyesini aldı26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:21
  • Memur-Sen: Çağman’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine yeniden getirilmesi olumlu26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:10
  • Girne Belediyesi’nden bir kitap daha…26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:55
  • Haftalık Trafik Raporu Yayınlandı26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:37
  • Lojmanın avlusu içerisinde ölü olarak bulundu26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:33
  • Gaziveren'de ani ölüm26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:32
  • Orhan Asker'in ölüm sebebi kalp krizi26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:28
  • 4 adet kekliği kanunsuz olarak yakaladılar26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:21
  • 12 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:20
  • Minareliköy yasta!26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti