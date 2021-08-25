Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Türkiye’yi Şikayet Etti

Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Andreas Hacıhrisanthu’nun, Türkiye’yi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e şikayet ettiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Hacıhrisanthu’nun 6 Ağustos’ta gönderdiği mektupta, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yaptığı ziyaretin “yasadışı” olduğunu iddia ederek ziyaret sırasında Maraş konusunda yapılan açıklamalardan bahsederek, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hava sahası ile deniz bölgesindeki ihlallerini” kınadığını kaydettiğini yazdı.

Habere göre Hacihrisanthu, Türkiye’nin 5+1 gayriresmî konferansı da çıkmaza sürükleyen Kıbrıs sorunundaki “gerçeklik algısının” sabit olduğunu ifade etti.