  • BIST 107.614
  • Altın 172,142
  • Dolar 4,0467
  • Euro 4,9000
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Güney Kıbrıs'ın çıplaklar kampı

» »
Oraya akın ediliyor
Güney Kıbrıs'ın çıplaklar kampı

Dünyada çetin geçen ve kar, fırtına, donduran soğuklar derken yaz hazurlıkları başladı. Dünya farklı turizm destinasyonları seçmeye devam ediyor.

Avrupa’ya yayılmış hatta adamıza  kadar uzanmış çıplaklar plajlarını, tatile ve hayata karşı nüdist yaklaşımları ve en natürelinden sere sarpe yayılması yüzyıllardır popüler konumda. Güneş deriye  iyice nüfuz etsin diye Kıbrıs'ın kuzeyinde çok fazla bilinmeyen bir plajı mercek altına aldık.

kibris-ciplaklar-kampi.jpg

Yaz tatili planları birçok yabancı ve Rum için bu plaja da paralel yapılıyor. 

Ayia Napa ve Protaras'ın yanı başında Mağusa kentine 15-20 dakika mesafede olan Cape Greko sahili yüzülmeye çok uygun olmasa da çıplak deniz kaçamakları ve sakinliği ile dikkat çeken bir konumda. Resmi şekilde çıplaklar plajı olmasa da burada yaz boyunca anadan doğma denize girildiği biliniyor. 

Bizden söylemesi.


İLK ÇIPLAKLAR KAMPI NEREDE KURULDU?
Dünyanın ilk çıplaklar kampı 1903 gibi uzak bir tarihte kuruldu. Kampın yeri ise çıplaklık hareketinin çıkış yeri ile aynı, yani Almanya. Hamburg’da bulunan Freilichtpark (Özgürlük ve Açıklık Parkı) Paul Zimmerman tarafından kuruldu.
İlk çıplaklar kampının kurulmasından sonra 1920’lerde çıplaklık hareketi iyice yayıldı ve popülerlik kazandı. Almanlardan sonra Fransızlar ve Amerikalılar da çıplaklık hareketini benimsemeye ve ülkelerinde çıplaklar kampları kurmaya başladı.

ciplaklar-kampi.jpg
1950’lerden sonra “Çıplaklar Kampı” kavramı daha turistik bir harekete dönüştü ve “Çıplaklar Oteli” haline geldi.
Plajlarında çıplak güneşlenen insanların olduğu bu otellerde artık sağlık için, tüm vücudun güneş alması ve mayo izlerinden kurtulmak için de “çıplaklık” fikri benimsenmeye başlandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Anlaşmalı ayrılık senaryoları gündemde29 Nisan 2018 Pazar 14:07
  • 7 yaşındaki Tuğsan Yazıcı için uygun ilik aranıyor29 Nisan 2018 Pazar 13:22
  • YKP 1 Mayıs eylemine katılım çağrısında bulundu29 Nisan 2018 Pazar 13:14
  • Devlet Piyangosu’nda büyük ikramiye devretti29 Nisan 2018 Pazar 13:12
  • Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak29 Nisan 2018 Pazar 13:11
  • Mağusa, Haspolat ve Vadili'de uyuşturucu: 4 tutuklu29 Nisan 2018 Pazar 13:06
  • Uluçay, Ankara'da29 Nisan 2018 Pazar 12:57
  • CTP 1 Mayıs'a katılım çağrısı yaptı28 Nisan 2018 Cumartesi 16:51
  • Seran Aysal KTMMOB Başkanı28 Nisan 2018 Cumartesi 16:49
  • Yaşlı bakımevinde bakıcının dikkatsizliği ölüme neden oldu28 Nisan 2018 Cumartesi 13:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti