Güney Kıbrıs'ın çıplaklar kampı

Dünyada çetin geçen ve kar, fırtına, donduran soğuklar derken yaz hazurlıkları başladı. Dünya farklı turizm destinasyonları seçmeye devam ediyor.

Avrupa’ya yayılmış hatta adamıza kadar uzanmış çıplaklar plajlarını, tatile ve hayata karşı nüdist yaklaşımları ve en natürelinden sere sarpe yayılması yüzyıllardır popüler konumda. Güneş deriye iyice nüfuz etsin diye Kıbrıs'ın kuzeyinde çok fazla bilinmeyen bir plajı mercek altına aldık.

Yaz tatili planları birçok yabancı ve Rum için bu plaja da paralel yapılıyor.

Ayia Napa ve Protaras'ın yanı başında Mağusa kentine 15-20 dakika mesafede olan Cape Greko sahili yüzülmeye çok uygun olmasa da çıplak deniz kaçamakları ve sakinliği ile dikkat çeken bir konumda. Resmi şekilde çıplaklar plajı olmasa da burada yaz boyunca anadan doğma denize girildiği biliniyor.

Bizden söylemesi.



İLK ÇIPLAKLAR KAMPI NEREDE KURULDU?

Dünyanın ilk çıplaklar kampı 1903 gibi uzak bir tarihte kuruldu. Kampın yeri ise çıplaklık hareketinin çıkış yeri ile aynı, yani Almanya. Hamburg’da bulunan Freilichtpark (Özgürlük ve Açıklık Parkı) Paul Zimmerman tarafından kuruldu.

İlk çıplaklar kampının kurulmasından sonra 1920’lerde çıplaklık hareketi iyice yayıldı ve popülerlik kazandı. Almanlardan sonra Fransızlar ve Amerikalılar da çıplaklık hareketini benimsemeye ve ülkelerinde çıplaklar kampları kurmaya başladı.



1950’lerden sonra “Çıplaklar Kampı” kavramı daha turistik bir harekete dönüştü ve “Çıplaklar Oteli” haline geldi.

Plajlarında çıplak güneşlenen insanların olduğu bu otellerde artık sağlık için, tüm vücudun güneş alması ve mayo izlerinden kurtulmak için de “çıplaklık” fikri benimsenmeye başlandı.