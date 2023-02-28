Güney Kıbrıs’ın da yer aldığı AB yardımı Suriye’ye ulaştı
AB üyesi ülkeler de, Suriye’deki depremzedelere yardım kararı almıştı. Üye 15 ülke, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Suriye'ye çadır, yatak, battaniye, ısıtıcı, temizlik malzemeleri, gıda ve ilaç yardımında bulundu.
AB yönetimi de, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından Suriye’ye yaklaşık 10 milyon euroluk insani yardım göndermişti.
AB yönetimi, iç savaş nedeniyle 2011 yılından bu yana Suriye'ye uygulanan yaptırımları, depremzedelere daha fazla yardım edebilmek amacıyla geçici olarak gevşetme kararı almıştı.
AB, Esad yönetiminin, muhalefeti bastırmak için kullanabileceği malların Suriye’ye ihracatına izin vermiyordu.
Yaptırımların gevşetilmesi nedeniyle, insani yardım kuruluşları, Suriye'deki depremzedelere yardım sağlamak için 6 ay boyunca AB’den izin talep etmek zorunda kalmayacak.
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