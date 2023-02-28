Güney Kıbrıs’ın da yer aldığı AB yardımı Suriye’ye ulaştı

Türkiye’nin yanı sıra Suriye’yi de vuran depremler sonrasında Güney Kıbrıs’ın da aralarında bulunduğu AB ülkelerinin Suriye yardımı, dün Şam’a ulaştı.

Alithia gazetesi, Suriye’de etkili olan depremler sonrasında Güney Kıbrıs’ın da aralarında bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından gönderilen yardımları taşıyan iki uçağın dün Şam’a ulaştığını yazdı.

Gazete, AB Komisyonu’nun açıklamasına göre, AB’nin Suriye’ye yardım miktarının 420 tonu geçtiğini belirtirken AB tarafından Türkiye’ye yapılan yardım miktarına da yer verdi ancak Güney Kıbrıs’tan herhangi bir yardım yapılıp yapılmadığına ayrıca değinmedi.