Güney Kıbrıs'ın deprem yardımı tartışması!

İşte açıklama;

Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriou’nun Twitter hesabından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye’ye arama kurtarma ekibi gönderilmesi yönündeki teklifinin Türkiye tarafından kabul edildiğine ilişkin bir paylaşım yaptığı bilgimize gelmiştir.

Söz konusu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır.

Rum tarafı böylesine insancıl bir konuyu bile istismar ederek kendi lehine siyasi manipülasyon yapmaya devam etmektedir. Rum tarafınca yapılan bu yöndeki yalan yanlış açıklamalara itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine getiririz.

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