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Güney Kıbrıs’ın en büyük güneş parkı inşa ediliyor

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Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı “Ayios Yoannis” köyünde bulunan “Ahera” bölgesine, Güney Kıbrıs’ın en büyük güneş parkının inşa edileceği bildirildi.
Güney Kıbrıs’ın en büyük güneş parkı inşa ediliyor

Fileleftheros gazetesi, 68 megavat gücündeki güneş parkının 2 bin dekarlık bölgeye inşa edileceğini ve 70 milyon Euro’ya mal olacağını yazdı.

Gazete, güneş parkının 2025’te devreye girmesinin planlandığını yazdı.

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