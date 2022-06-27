Güney Kıbrıs’ın en büyük güneş parkı inşa ediliyor

Fileleftheros gazetesi, 68 megavat gücündeki güneş parkının 2 bin dekarlık bölgeye inşa edileceğini ve 70 milyon Euro’ya mal olacağını yazdı.
Gazete, güneş parkının 2025’te devreye girmesinin planlandığını yazdı.
Fileleftheros gazetesi, 68 megavat gücündeki güneş parkının 2 bin dekarlık bölgeye inşa edileceğini ve 70 milyon Euro’ya mal olacağını yazdı.
Gazete, güneş parkının 2025’te devreye girmesinin planlandığını yazdı.
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