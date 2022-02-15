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Güney Kıbrıs’ın Enerji Bakanı, Mısır Ve İsrailli Mevkidaşlarıyla Görüştü

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Güney Kıbrıs’ın Enerji Bakanı, Mısır Ve İsrailli Mevkidaşlarıyla Görüştü
Güney Kıbrıs’ın Enerji Bakanı, Mısır Ve İsrailli Mevkidaşlarıyla Görüştü

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, Güney Kıbrıs’ın bir stantla temsil edildiği “Egypt Petroleum Form” çerçevesinde Mısır ve İsrailli mevkidaşlarıyla görüştü.

Politis gazetesi, Enerji Bakanı Nataia Pilidu’nun, Mısır’da düzenlenen “Mısır Petroleum Show” çerçevesinde Mısırlı mevkidaşı Tarek El Molla’nın daveti üzerine, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) enerji bakanlarının da yer aldıkları bir toplantıya katıldığını yazdı.

Gazete, Pilidu’nun söz konusu toplantıda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın enerji programında yaşanan gelişmeler ve yeşil enerjiye geçiş adımlarından bahsettiğini belirtirken Mısırlı Bakan El Molla ve İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar-Hartstein’le yüz yüze temaslarda da bulunduğunu aktardı.

Haberde Pilidu’nun El Molla’yla görüşmesinde, “Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun” 2022 yılı öncelikleri konusunda fikir birliğine vardıkları, İsrailli mevkidaşı Elharrar-Hartstein’le görüşmesinde ise “EuroAsia Interconnector” konusuna odaklanıldığı vurgulandı.

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