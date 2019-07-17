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Güney Kıbrıs’ın enerji programı

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Güney Kıbrıs’ın enerji programının yanı sıra Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine bağlı olarak yaşanan gelişmeler bugün de Rum basınında yer aldı.
Güney Kıbrıs’ın enerji programı

Politis gazetesi “Araştırma Programı Donmadı- Doğal Gaz İçin Üç Düzeyde Fermantasyon” başlıklı haberinde, son dönemde doğal gaz konusunda yaşanan gelişmeleri ele aldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son yayımladığı Kıbrıs sorununa ilişkin raporunda Doğu Akdeniz’de hidrokarbon konusunda artan gerilime ilişkin endişelerini dile getirdiğini anımsatan gazete, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise dün bir açıklama yaparak dördüncü araştırma gemisinin (Oruç Reis’in) de gönderileceğini duyurduğunu belirtti.

Habere göre eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis ise dün yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgedeki faaliyetlerinin bir yıllığına dondurulmasına ilişkin görüşünü yineledi.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafında, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgede ileriki aylarda planlanan herhangi bir sondaj yapılmamasının, Rum tarafının, denizdeki Türk saldırı faaliyetlerinin sona ereceğine bağlı olarak müzakerelerin yeniden başlaması için enerji programının geçici bir süre dondurulmasını kabul etmesine kolaylık sağlayacağını yazdı. Haberde, Rum Enerji Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilere atıfta bulunularak, ileriki dönemdeki  “MEB” içerisindeki faaliyetlerden de söz edildi.

Gazete içine girilen bu dönemin, araştırma programı açısından ölü olmadığını, ileriki aylarda sondaj yapılıp yapılmayacağı kesinleşmemesine karşın, bazı önemli kararların alınmasının planlandığını yazdı.

Hükümetin, “Afrodit” yatağının gelirlerinin paylaşımına ilişkin sözleşmenin revize edilmesi için Noble-Shell-Delek (konsorsiyum) ile yürüttüğü müzakerelerin geçtiğimiz Mayıs ayında sonuçlandığını anımsatan gazete, hükümet ile konsorsiyum arasında, içeriğinde, nihai yatırım kararı (FID), gerekli alt yapıların geliştirilmesi, sondajlar (ikinci teyit sondajı), kalkınma konusunda ayrıntılı incelemeye ilişkin zaman takvimlerinin de yer aldığı yatağın kalkınma planına yönelik anlaşma için müzakerelerin başladığını da belirtti.

Gazete haberinde ayrıca, hükümet ve Total-ENI konsorsiyumu arasında sağlanan, iki şirkete 7’nci parselde hidrokarbon arama izni verilmesine ilişkin ön anlaşmayı da anımsattı.

Gazete sonraki sondaj çalışmaları konusunda iseGüney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki bir sonraki sondajın ne zaman yapılacağına dair kesin bir tarihin belirlenmediğine dikkati çekerken Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in 2019 sonundan 2021’e kadar 8 sondajın gerçekleştirileceğinden söz ettiğini de anımsattı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak bir sonraki sondajın 2019 sonunda veya en erken 2020’de, Total-ENI tarafından gerçekleştirileceğini yazdı.

Habere göre 2020 yılında ExxonMobil’in “Glafkos” yatağındaki teyit sondajının yapılması bekleniyor.

ENI-KOGAS konsorsiyumunun, 2, 3 ve 9’uncu parsellerdeki arama izni ise Ocak 2020’de sona erecek.

“ORUÇ REİS” RUM BASININDA

Rum basını, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Doğu Akdeniz bölgesindeki faaliyetlerin artırılacağı ve Türkiye’nin bölgeye dördüncü gemiyi göndereceğine dair açıklamasına geniş yer verdi.   

Politis gazetesi ilgili haberi “ Doğu Akdeniz’e 2’nci Araştırma Gemisini (Barbaros’tan sonra) Gönderecek Ankara’ya Moskova’dan Arka”- “Türkiye Oruç Reis’i Duyurarak Baskıyı Artırıyor” başlığıyla aktardı.

Fileleftheros gazetesi “Oruç Reis’i de Yolluyorlar-Kıbrıs Çevresinde, Türk Deniz Kordonundaki İkinci Araştırma Gemisi” başlığıyla yansıttığı haberinde, Türkiye’nin,  Brüksel’in, aleyhinde aldığı önlemlere tepki olarak Kıbrıs çevresindeki faaliyetlerini tırmandırdığını savundu.

Türkiye’nin, bölgeye Oruç Reis gemisini de yollayacağını yazan gazete, haberinde TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu konudaki açıklamasına da yer verdi.

Haravgi gazetesi ise haberi “Türkiye 4’üncü Gemiyi de Yolluyor-Oruç Reis ile AB’nin ‘Bayağı’ Kararlarına Yanıt Veriyor” başlığıyla yayımladı.

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