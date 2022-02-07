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Güney Kıbrıs’ın Güvenlik Zafiyeti

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Güney Kıbrıs’ın Güvenlik Zafiyeti
Güney Kıbrıs’ın Güvenlik Zafiyeti

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’ın savunma zafiyetleri ve nedenleri” başlıklı yorumsal haberinde, Güney Kıbrıs’ın, “Türkiye’nin yayılımcı ve saldırgan politikası” nedeniyle nerdeyse yarım asırdır güvensiz bir şekilde yaşadığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi haberinde, Güney Kıbrıs’ın, Türk askerlerinin sürekli tehdidi altında olduğunu da ileri sürdü.

Gazete, ülke için endişe verici noktanın, savaş çanlarının nerdeyse yarım asırdır çalması ancak hükümetlerin bunu göz önünde bulundurmaması olduğunu yazdı. Haberde bunun, Rum Yönetimi’nin savunma donanımının zayıflaması ayrıca savunma donanımı konusunda ihmal tespit etmeleri durumunda eleştiri yöneltmekten veya bir krizle yüzleşmeye hazırlanmaktan vazgeçmemeleri için halkın uyanıklığının yeterli derecede geliştirilmemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Güney Kıbrıs’ın mevcut güvenlik durumunun tehlikeli olduğundan bahseden gazete, Güney Kıbrıs’ın, sürekli demografik değişikliği güçlendiren “Türk işgal kuvvetlerinin” tehdidi altında bulunduğunu iddia etti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın deniz alanının yeni bir Türk “işgaline” maruz kaldığını, “Münhasır Ekonomik Bölgenin” yüzde 44’nün Türkiye’nin kontrolü altında olduğunu yazdı.

Haberde ayrıca KKTC savunmasının, Alman Leopard 2 A4 tankları, toplar ve dronesler ile güçlendiğini de belirtildi.

Esas zafiyetlerinin, geliştirilmesi gereken 4 unsura dayandığını belirten gazete bunların; nefsi müdafaa, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki Ortak Savunma Doktrini, güvenlik için strateji ve savunma ittifakları olduğundan da bahsetti.

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