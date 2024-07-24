Güney Kıbrıs'ın iki kiralık helikopteri görev bekliyor

Güney Kıbrıs'a yeni teslim edilen iki kiralık helikopterin orman yangınlarıyla mücadele gibi zorlu bir görevde kullanılacağı kaydedildi.

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Rum Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığına bağlı Orman Dairesinden yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs'a yeni teslim edilen kiralık helikopterlerin tam operasyonel hazırlığa sahip olduğu bildirildi.

Kıbrıs Haber Ajansı'nda (CNA) yer alan açıklamada, Güney Kıbrıs'ın kiraladığı iki Black Hawk helikopterinin geçen hafta Slovakya'dan, konuşlanacakları Baf Uluslararası Havaalanı'na ulaştığı ve geçen pazartesi gününden itibaren Orman Dairesi tarafından orman yangınlarıyla mücadele gibi zorlu bir görevde derhal operasyonel olarak kullanılmaya başlandığı kaydedildi.

Ayrıca iki helikopterden birisinin dün pazartesi günü Limasol bölgesindeki Pachna ve Prasteio köyleri bölgesinde çıkan yangının söndürülmesine katıldığını bildirildi.

Orman Dairesi son olarak, 3 bin 400 litre su taşıma kapasitesine sahip iki helikopterin yetkili servislerin elindeki önemli bir silah olacağını ve yaz sezonu boyunca yangınla mücadele çalışmalarını güçlendireceğini belirtti.