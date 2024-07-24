  • BIST 11049.16
  • Altın 2548.274
  • Dolar 32.8607
  • Euro 35.6375
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAKan stoklarında eksiklik: Acil kan bağışı çağrısı!

Güney Kıbrıs'ın iki kiralık helikopteri görev bekliyor

» »
Güney Kıbrıs'a yeni teslim edilen iki kiralık helikopterin orman yangınlarıyla mücadele gibi zorlu bir görevde kullanılacağı kaydedildi.
Güney Kıbrıs'ın iki kiralık helikopteri görev bekliyor

  Facebook'ta Gör

A-AA+

Rum Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığına bağlı Orman Dairesinden yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs'a yeni teslim edilen kiralık helikopterlerin tam operasyonel hazırlığa sahip olduğu bildirildi.

Kıbrıs Haber Ajansı'nda (CNA) yer alan açıklamada, Güney Kıbrıs'ın kiraladığı iki Black Hawk helikopterinin geçen hafta Slovakya'dan, konuşlanacakları Baf Uluslararası Havaalanı'na ulaştığı ve geçen pazartesi gününden itibaren Orman Dairesi tarafından orman yangınlarıyla mücadele gibi zorlu bir görevde derhal operasyonel olarak kullanılmaya başlandığı kaydedildi.

Ayrıca iki helikopterden birisinin dün pazartesi günü Limasol bölgesindeki Pachna ve Prasteio köyleri bölgesinde çıkan yangının söndürülmesine katıldığını bildirildi.

Orman Dairesi son olarak, 3 bin 400 litre su taşıma kapasitesine sahip iki helikopterin yetkili servislerin elindeki önemli bir silah olacağını ve yaz sezonu boyunca yangınla mücadele çalışmalarını güçlendireceğini belirtti.  

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlık açıkladı: Çalışma yeni ön izin başvuruları af süresi sonuna kadar durdurulacak24 Temmuz 2024 Çarşamba 15:00
  • Taçoy: “Seçimsiz bir kurultay yapılması için Üstel, Türkiye’den ve buradan taleplerde bulundu”24 Temmuz 2024 Çarşamba 14:41
  • LTB'den o yol için duyuru...24 Temmuz 2024 Çarşamba 12:48
  • İhraç emri olduğu halde kaçak yollardan geldi24 Temmuz 2024 Çarşamba 12:07
  • Öğrenci olarak geldi kaçak olarak tutuklandı24 Temmuz 2024 Çarşamba 12:05
  • Yine kadına şiddet... Sevgilisi ve kızını darp etti24 Temmuz 2024 Çarşamba 12:04
  • Haftalık Trafik Raporu24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:51
  • Kırmızı ışıkta durmayınca kaza yaptı: 1 yaralı24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:50
  • Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlar tutuklandı24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:48
  • Alayköy'de iş kazası... 20 yaşındaki genç yaralandı24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti