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Güney Kıbrıs’ın ilk LNG terminali için AB’den düşük faizli kredi

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Güney Kıbrıs’ın ilk LNG terminali için AB’den düşük faizli kredi
Güney Kıbrıs’ın ilk LNG terminali için AB’den düşük faizli kredi

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Güney Kıbrıs’ın kuracağı ilk LNG terminali için 150 milyon Euro değerinde düşük faizli kredi verecek.

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’ne adanın elektrik şebekesini besleyecek bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali kurulumu için 150 milyon Euro değerinde düşük faizli bir kredi verilmesine onay verdi. Toplam değeri 289 milyon Euro olan proje için bankanın bu kararının Avrupa Komisyonu’nun 101 milyon Euro değerinde bir hibe vermesini tetiklemesi bekleniyor. Projenin kalan kısmı ise Kıbrıs Elektrik Kurumu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finanse edilecek. 

Vasilikos’ta inşa edilecek Terminal Norveçli şirket tarafından işletilen bir yüzer depolama ve yenileme ünitesi (FSRU) ile FSRU'yu demirlemek için bir iskele, bir iskeleden gazı taşıyacak bir boru hattı ve ilgili altyapıyı içerecek. Projenin 2021 yılı sonu yada 2022 yılı başlarında tamamlanması bekleniyor.

Bununla birlikte bazı uzmanlar projenin piyasa fiyatının çok üzerinde olduğu ve anlamsız olduğunu dile getiriyor.

Güney Kıbrıs, ilk LNG terminalinin kurulumu için geçtiğimiz Aralık ayında Çin liderliğindeki Konsorsiyum ile 290 milyon Euro değerinde bir anlaşma imzalamıştı.

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