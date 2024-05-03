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Güney Kıbrıs’ın inşaat sektörüne İsrailliler yön veriyor…

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Güney Kıbrıs'ta gayrimenkul piyasasının yüzde 45'ini yabancılar oluşturuyor. İsrailliler, Ruslardan sonra en büyük yatırımcı grubu olarak öne çıkıyor ve inşaat sektöründeki gidişatı etkilemesi bekleniyor.
Güney Kıbrıs’ın inşaat sektörüne İsrailliler yön veriyor…

Fileleftheros “Gayrimenkul Piyasasına İsrailliler Yön Veriyor” başlıklı haberinde, Rum İnşaat Taşeronları Birlikleri Federasyonu (OSEOK)Başkanı Stelios Gavriil gayrimenkul piyasasının 2023’te yükseliş kaydettiğini istatistik verilerinin 2024’e hafif bir virajla girildiğini gösterdiğine işaret etti.

İsrailli gayrimenkul yatırımcılarının Güney Kıbrıs’a gösterdiği ilginin son yıllarda arttığına vurgu yapan Gavriil, Gazze’deki “savaş” sebebiyle İsrailli yatırımcıların, bundan sonra atacakları adımlar konusunda beklemede olduğunu ancak bunu kısa vadeli bir gelişme olduğunu kaydetti. Gavriil orta vadede İsraillilerin Güney Kıbrıs’ı “gerek ikinci konut veya işyeri ve hatta birincil konut yatırımları için güvenli bir sığınak olarak görecekleri” değerlendirmesinde bulundu.

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