Güney Kıbrıs’ın iş gücü piyasasındaki gevşeme yüzde 15’e ulaştı

Haravgi gazetesi, Eurostat’ın verilerine göre Güney Kıbrıs’ta 71 bin 900 kişinin, açlık sınırı altındaki maaşlarla ve hakları olmadan çalıştırıldığını yazdı.
Haberde, bu rakamın 2020 yılında 67 bin 700, 2019’da da 62 bin kişi olduğu anımsatıldı.
Haravgi gazetesi, Eurostat’ın verilerine göre Güney Kıbrıs’ta 71 bin 900 kişinin, açlık sınırı altındaki maaşlarla ve hakları olmadan çalıştırıldığını yazdı.
Haberde, bu rakamın 2020 yılında 67 bin 700, 2019’da da 62 bin kişi olduğu anımsatıldı.
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