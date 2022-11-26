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Güney Kıbrıs’ın iş gücü piyasasındaki gevşeme yüzde 15’e ulaştı

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Güney Kıbrıs’ın iş gücü piyasasındaki gevşemenin yüzde 15’e ulaştığı ve bu oranın Avrupa’daki ortalamasının yüzde 14 olduğu bildirildi.
Güney Kıbrıs’ın iş gücü piyasasındaki gevşeme yüzde 15’e ulaştı

Haravgi gazetesi, Eurostat’ın verilerine göre Güney Kıbrıs’ta 71 bin 900 kişinin, açlık sınırı altındaki maaşlarla ve hakları olmadan çalıştırıldığını yazdı.

Haberde, bu rakamın 2020 yılında 67 bin 700, 2019’da da 62 bin kişi olduğu anımsatıldı.

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