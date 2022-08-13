  • BIST 2.864,25
  • Altın 1038.865
  • Dolar 17.9312
  • Euro 18.392
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Güney Kıbrıs'ın kamu borcu: 24.18 milyar Euro

» »
Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun, Temmuz 2022 ayı sonu itibarıyla 24.18 milyar Euro olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs'ın kamu borcu: 24.18 milyar Euro

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun Temmuz ayı sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3.10 azalarak 24.18 milyar Euro olarak kaydedildiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca 2022 yılının ilk üç ayına göre de Temmuz ayındaki borcun yüzde 3.9 azaldığını belirtti.

AVRUPA MERKEZ BANKASI’NDAN TAHVİL ALIMI

Alithia gazetesi Avrupa Merkez Bankası’nın, geçtiğimiz Temmuz ayında, Güney Kıbrıs’a ait 55 milyon Euro değerinde, tahvil satın aldığını yazdı. Gazete Avrupa Merkez Bankası tarafından tutulan Güney Kıbrıs tahvillerinin bakiyesinin ise  4,29 milyar olduğunu da kaydetti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Tatar-Aliyev görüşmesinden rahatsız oldu11 Ağustos 2022 Perşembe 19:44
  • Güney Kıbrıs ile Yunanistan ortak arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi11 Ağustos 2022 Perşembe 12:55
  • Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorunu hakkında konuştu11 Ağustos 2022 Perşembe 12:54
  • Stefanu: Kıbrıs sorunu her zamankinden daha kötü aşamada11 Ağustos 2022 Perşembe 11:43
  • Başkanlık seçim anketi11 Ağustos 2022 Perşembe 11:40
  • Güney'in ticari denge açığında büyük artış...10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:48
  • Güney'de Abdülhamid Han rahatsızlığı...10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:19
  • Güney Kıbrıs'a Giden Turistler Güürültü Kirliliğnden rahatsız10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:30
  • RAEK: Doğal gaz nakil ve dağıtım sistemimiz yok10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:12
  • Güney Kıbrıs'ın ek bütçe gereksinimi09 Ağustos 2022 Salı 12:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti