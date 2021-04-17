Güney Kıbrıs'ın kamu borcu 24.8 milyar Euro

Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun pandemi nedeniyle 6,3 milyar Euro’luk artış gösterdiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Kamu Borcu İdare Ofisi’nin açıklamasına göre, Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun 24,8 milyar Euro olduğunu yazdı.
Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun pandemi nedeniyle 6,3 milyar Euro’luk artış gösterdiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Kamu Borcu İdare Ofisi’nin açıklamasına göre, Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun 24,8 milyar Euro olduğunu yazdı.
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