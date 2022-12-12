  • BIST 5.193,30
  • Altın 1071.404
  • Dolar 18.6411
  • Euro 19.6939
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Güney Kıbrıs’ın KDV vergi kaybı 122 milyon Euro!

» »
Avrupa Birliği’nin (AB), üye ülkelerdeki vergi kayıplarına ilişkin hazırladığı raporda, Güney Kıbrıs’ın KDV vergi kaybının 122 milyon Euro olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs’ın KDV vergi kaybı 122 milyon Euro!

Haravgi gazetesi, AB’nin söz konusu raporunda, Güney Kıbrıs’ın AB ülkeleri arasında, KDV vergi kaybının arttığı birkaç ülkeden biri olduğunun vurgulandığını yazdı.

Söz konusu raporda, Güney Kıbrıs’ın taşınmaz mal alımında yatırımcılara uygulanan yüzde 5’lik düşük KDV kalemini yanlış uyguladığı, söz konusu KDV vergisinin yüzde 19’dan alınmasının gerektiğinin vurgulandığını yazan gazete, Rum yönetiminin ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalabileceğini de vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis: Çözümsüzlüğün yükü ile gidiyorum11 Aralık 2022 Pazar 12:20
  • Güney Kıbrıs dirençli bakterilere bağlı hastalık ve ölüm oranlarında AB’nin ilk 5 ülkesi içerisinde10 Aralık 2022 Cumartesi 20:50
  • Güney Kıbrıs, AB içerisindeki ölümlü iş kazalarında birinci sırada10 Aralık 2022 Cumartesi 17:17
  • Güney Kıbrıs'ta Elektrik Kesintileri Kaçınılmaz10 Aralık 2022 Cumartesi 15:39
  • Maskeli Gençler Limasol'da Bir Okula Molotof Attı10 Aralık 2022 Cumartesi 15:38
  • Limasol'a bağlı Pirgos köy muhtarlığına el bombası09 Aralık 2022 Cuma 13:25
  • Kıbrıs Rum Meclisi kapalı bölge Maraş’ın tamamen açılmasından endişeli09 Aralık 2022 Cuma 12:26
  • Güneyde 1 Haftada 3854 Vaka!09 Aralık 2022 Cuma 12:18
  • Tatar ile Anastasiadis, yılbaşından sonra sosyal içerikli bir buluşma konusunda anlaştı.09 Aralık 2022 Cuma 11:15
  • Larnaka Havalimanı’nda 6 buçuk kilo hintkeneviri ele geçirildi08 Aralık 2022 Perşembe 17:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti