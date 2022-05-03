Güney Kıbrıs'ın Kiev Büyükelçiliği Bugünden İtibaren Kademeli Olarak Açılıyor

Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ın Kiev büyükelçiliğinin bugünden itibaren aşamalı olarak yeniden açılacağı haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan haberde, Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından 15 Şubat’ta yayımlanan ve bakanlığın “Kıbrıs vatandaşlarına” Ukrayna’ya seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunduğu seyahat talimatının geçerli olmayı sürdürdüğü de belirtildi.

Gazete, buna ek olarak, daimi olarak Ukrayna’da ikamet eden ve/veya geçici olarak bulunan Ukrayna’da bulunan “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlarına, ülkeyi terk etme çağrısı yapıldığını da ekledi.