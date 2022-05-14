Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılım başvurusunda bulunması ihtimali

Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılım başvurusunda bulunması ihtimaline dair haberler, Rum basınına konu olmaya devam ediyor.

Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılım için ev ödevini yaptığını, ancak konuyla ilgili olarak Türkiye engelinin bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, NATO konusu ve Barış İçin Ortaklığa katılımın, görev süresinin başından bu yana Anastasiadis hükümetini kayıtsız bırakmadığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın çeşitli zamanlarda ilgisini ortaya koyduğunu, ancak konunun ilerlemediğini kaydeden gazete, bir yandan Türkiye engeli bulunduğunu, diğer yandan ise uluslararası örgütün ve üye devletlerin çoğunluğunun, coğrafik konumunun önemine rağmen, ittifakın uyumunu etkileyecek bir probleme sahip olan bir ülkenin katılımı konusunda isteksiz olduklarına işaret etti.

Durumları ölçüp tartan ve konunun perspektifi olmadığını gören Rum kesiminin, NATO gidişatına yönelik tek bir adım bile atmadığını kaydeden gazete, böylece, dış gündemi değil de daha çok iç gündemi meşgul eden ilk tartışmaların akabinde konunun kapandığını belirtti.

Anastasiadis’in başta olduğu ikinci beş yıllık görev süresi içerisinde NATO konusu veya Barış İçin Ortaklığın gündem dışında olduğunu kaydeden gazete, Rum hükümeti açısından, Türkiye’nin konunun tartışılmasına bile izin vermeyeceğinin net olduğunu belirtti.

Bununla birlikte Rus işgalinin ardından Ukrayna’da meydana gelen olaylar ve NATO üyesi olmayıp AB üye ülkesi olan iki İskandinav ülkesinin tepkisinin, tartışmayı Rum tarafında da canlandırdığını yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, dün konunun Lefkoşa Rum kesimini meşgul eden bir şey olduğunu kabul ettiğini iletti.

Kasulidis’in, Rum kesiminin konuyla ilgili gerekli ev ödevini yaptığını söylediğini aktaran gazete, Kasulidis’in, Dışişleri Bakanlığında, Güney Kıbrıs’ın NATO’ya veya Barış İçin Ortaklığa katılım konusuyla ilgili olarak çeşitli belgeler/raporlar hazırlandığını ifade ettiğini de iletti.

Gazeteye göre, konuyla ilgili olarak Rum Dışişleri Bakanlığında çeşitli senaryoların düşünüldüğünü de ifade eden Kasulidis, Türk tepkileriyle ilgili durumun tüm bu zaman boyunca değişmediğini de kabul etti.

Geçmişle ilgili olarak değişen şeyin uluslararası ortam ve özellikle de Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımı ihtimali olduğuna işaret eden gazete, Kasulidis’in, Güney Kıbrıs ile Finlandiya arasındaki farkın, NATO’ya katılıma tepki gösteren ülkeyle alakalı olduğunu kabul ettiğini kaydetti.

Finlandiya’nın durumunda tepkinin Rusya’dan geldiğini, Güney Kıbrıs’la alakalı olarak ise Türkiye’nin tepki gösterdiğini ifade eden gazete, bununla birlikte, Türkiye’nin dün Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımı konusunda olumsuz göründüğünü ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuyla ilgili olarak temkinli olduğunu belirtti.

GYÖ’LER…

Diğer yandan Türkiye’nin, Rum hükümetinin ileriye götürdüğü “Güven Yaratıcı Önlemlere” (GYÖ) de tepki verdiğini yazan gazete, Rum kesiminin ise bu durumda, geri adım atmayacağını ve GYÖ’lerle ilgili önerisini sürdürmekte ısrar edeceğini söylediğini iletti.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in dün yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin GYÖ’lerle ilgili hazırladığı önerinin Kıbrıs sorunuyla ilgili perspektifler yarattığını yinelediğini kaydeden gazete, Kasulidis’in, Rum kesiminin GYÖ’lerde ısrar edeceğini ve bunları teşvik etmeye devam edeceğini vurguladığını aktardı.

Gazete Kasulidis’in, önlemleri tartışmaya istekli olduğunu gösteren bazı Kıbrıs Türk siyasilerin tepkisini, olumlu bir gelişme olarak gördüğünü de ekledi.