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Güney Kıbrıs'ın planına göre barikatlar ve uçuşlar 3 ay sonra açılacak

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Güney Kıbrıs'ın planına göre barikatlar ve uçuşlar 3 ay sonra açılacak
Güney Kıbrıs'ın planına göre barikatlar ve uçuşlar 3 ay sonra açılacak

Güney Kıbrıs, 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılmayı planlıyor.

Plana göre sınır kapılarının açılması ve uçuşların tekrardan başlaması için 3 ay sonrası düşünülüyor.

Kıbrıs Haber Ajansı (CNA)'in haberine göre, her bir kademe arasında en az iki haftalık zaman dilimi bulundurulacak ve vaka sayılarında herhangi bir artış durumunda hemen açılma durdurulup, eski duruma geri dönülecek.

Yeniden açılma sürecinin ortaya çıkacak verilere göre 2-3 ay arası bir zamana yayılması öngörülüyor.

Kademeli açılma uygulamalarında sosyal mesafe ve ciddi hijyen tedbirleri de uygulanmaya devam edecek.

Fileleftheros gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun, her ne kadar hedef bu olsa da, durum değerlendirmesinde kullanılacak bilimsel veriler ışığında, Rum Hükümeti’nin önceki duruma dönmekte tereddüt etmeyeceğini söylediğini yazdı.

Gazeteye göre Yoannu, tedbirleri aşamalı olarak hafifleteceklerini ve her defasında, salgınla ilgili bilimsel veriler zemininde durum değerlendirmesi yapacaklarını; şayet iyi gidiliyorsa tedbirlerin kontrollü şekilde hafifletileceğini ve 2-3 ay içerisinde de normal hayata geri dönmeyi umduklarını kaydetti.

Yoannu, tedbirlerin hafifletilmesiyle birlikte vaka sayısında artış görülmesini beklediklerini ve bunun kabul edilebilir bir şey olduğunu; ancak bu artışın, tedbirlerin hafifletilmesini engellemeyecek şekilde olmasının önemli olduğunu vurguladı.
Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın rastgele seçilecek 800 kişiye test yapılması uygulamasını da dün itibarıyla başlattığını yazdı.

VAKA SAYISI 795
Gazete, Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde, aralarında bir süpermarket çalışanı ile bir hastabakıcının da bulunduğu 5 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 795 olduğunu yazdı.

BAF’TA KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRÜP İYİLEŞEN KİŞİLERDE YENİDEN KORONAVİRÜS GÖRÜLDÜ

Gazete, bir diğer haberinde ise, Baf’ta koronavirüs tedavisi görüp iyileşen bazı kişilerde yeniden koronavirüs semptomları görüldüğünü ve yapılan testlerde pozitif çıkan bu kişilerin yerel nüfusta karmaşaya sebep olduğunu yazdı.
Gazete, Baf’ta şu ana kadar 4 kişide bu durumun gözlemlendiğini ve bilim adamlarının, bu durumu “yeniden alevlenme” şeklinde yorumladığını kaydetti.

Habere göre Moleküler Viroloji alanında uzman olan Leontios Kostrikis, konuyla ilgili açıklamasında, bu durumun endişe yaratmasına gerek olmadığını, çünkü virüs tedavisi alıp iyileşen ve yeniden pozitif çıkan bazı münferit vakalar olabileceğini ve bu kişilerin, virüsün yaşam döngüsü gereği, başkalarına virüs bulaştırmasının çok zor olduğunu söyledi.

KORONAVİRÜSTEN ÖLEN 4 RUM, DEFNEDİLMEK İÇİN GÜNEY KIBRIS’A GÖTÜRÜLEMİYOR

Öte yandan Politis gazetesi, İngiltere’de koronavirüs nedeniyle ölen 4 Rum’un ailesinin, ölen yakınlarının Güney Kıbrıs’ta gömülmesini istediğini; ancak bu kişilerin, bazı sebeplerden ötürü Güney Kıbrıs’a götürülemediğini yazdı.
Gazete, ölen kişilerin naaşlarının havayoluyla gelebilmesi için tahnit edilmesi gerektiğini; ancak 4 Rum’un koronavirüs yüzünden hayatını kaybetmesi dolayısıyla tabutlarının mühürlü olup açılamadığını ve havacılık kuralları gereği, bu naaşların Güney Kıbrıs’a götürülemediğini kaydetti.
Haberde, tek çözümün 4 Rum’un krematoryuma götürülerek yakılması ve küllerinin Güney Kıbrıs’a götürülmesi olduğu belirtildi.

BİN 800 RUM DÖNDÜ, 15 GÜN İÇİNDE 3 BİN RUM DAHA DÖNECEK

Bu arada, Fileleftheros gazetesinde yer alan bir başka haberde de, bir ay içerisinde yapılan 20 uçuşla, yaklaşık bin 800 Rum’un Güney Kıbrıs’a döndüğünü ve bugün başlatılacak yeni bir programla, 15 gün içerisinde 3 bin Rum’un daha Güney Kıbrıs’a dönmesinin beklendiğini yazdı.
Haberde, önümüzdeki 5 gün içerisinde İngiltere ve Yunanistan’dan yapılacak 13 uçuşla, bin 500 Rum’un Güney Kıbrıs’a götürüleceği belirtildi.

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