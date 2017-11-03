Güney Kıbrıs'ın savunma bütçesi 352 milyon Euro

Rum Savunma Bakanlığı’nın 352 milyon Euro’luk 2018 bütçesi Maliye Komitesi’nde görüşülüyor.

Alihtia’nın haberine göre Savunma Bakanlığı’nın “Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Ordusu, Milli Muhafız Ordusu ve Savunma Kalkanı” olmak üzere 4 başlıktan oluşan 2018 bütçesinde öngörülen toplam harcama tutarı 2017 bütçesi ile aynı.

Toplam 352 milyon 20 Euro’luk bütçenin 7 milyon 972 bin 75 Euro’luk bölümü, bakanlık idari personeli maaşları, fon katkısı ve işleyiş harcamaları için ayrıldı. Bu kalemde, halen 6 ayrı binada konuşlanmış Savunma Bakanlığı’nın tek çatı altında toplanacak olması nedeniyle 386 bin 102 Euro’luk artış öngörüldü. Ordu için öngörülen harcama miktarı ise (subay ve astsubay maaşları ve çeşitli ödemeler için) 134 milyon 256 bin 644 Euro. RMMO için 147 milyon 591 bin 87 Euro ayrıldı.

“Savunma Kalkanı” konusunda ise Rum Meclisi Savunma Komitesi’ne bilgi verildiğini kaydeden gazete bu kalemdeki harcama miktarını gizli tuttu.

2018 SONUNDA TEK ÇATI ALTINA

Bütçe görüşmesi sırasında konuşan Savunma Bakan Fokaidis, bakanlık ve RMMO idari kadrosunun 2018 yılı sonunda tek çatı altına toplanacağını; RMMO yemek hizmetlerinin özel şirkete devredileceğini ve tamamen bu işle meşgul olan 350 personelin başka yerlerde değerlendirilebileceğini anlattı.

Fokaidis, Rum-Yunan Yükseltilmiş Ortak Savunma Planlaması’nın, AB’nin yeni savunma ve güvenlik mimarisi çerçevesi içerisinde daha da genişleyip, yükselmekte olduğuna işaret etti. “Gerek operasyonel-kurmaylık düzeyinde, gerek siyasi düzeyde Yunanistan ile işbirliğimiz bugün çok üst noktalardadır” dedi.

Fokaidis, Güney Kıbrıs’ın İsrail, Mısır, Ürdün, Lübnan, Fransa, İtalya, Almanya, Birleşik Krallık ve Avusturya ile askeri anlaşmalar yaparak, bölgesel rolünü artırdığını; Rusya ve ABD ile ilişkilerinin istikrarlı ve yükselme trendinde olduğuna işaret etti.

“CAYDIRICI KALKAN”

Fokaidis, tek taraflı MEB ilan edilen deniz bölgesi içerisindeki “ihlal” iddiaları sorulduğunda, “gerek işbirlikleri ağı, gerek Avrupa’yı Kıbrıs’a getiren operasyonel planlar vasıtasıyla ‘caydırıcı kalkan’ oluşturmak hedefiyle Avrupa devletleri ile istişarelerinin yoğunlaştığını” anlattı.

Fokaidis “Avrupa güvenlik yapılarının Kıbrıs’a gelmesi, komşu ülkelerle savunma bağlantısıyla da birlikte, ‘en büyük garanti’ olacak. Milli çıkarlarımıza hizmet edene ulaşmak için sessiz sedasız çalışıyoruz” dedi.

Politis’in “Avrupa Güvenlik Ağı… Kıbrıs’ın AB Savunma Mekanizması’na Katılımı Önemli” başlıklı haberine göre, Fokaidis, Güney Kıbrıs’ın şekillendirilen Avrupa Daimi Yapısal İşbirliği’ne (PESCO) ve Yıllık Eşgüdümlü Savunma İncelemesi’ne (CARD) katılımının önemli olduğunu söyledi.

Bunun için RMMO’nun yapısal değişikliğe uğraması gerektiğini, bunu da yapmakta olduklarını anlatan Fokaidis “katılım, üye devletin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 2’sini savunmaya aktarması gerekiyor. Kıbrıs bunu, diğer ülkelerden çok daha rahat başarabilir” dedi.

Fokaidis, bölge ülkeleri ve AB üyesi ülkelerle yaptıkları anlaşmalara, ABD ve Rusya ile ilişkilerine atıfta bulunarak “bu işbirlikleri savunma kalkanı olarak işleyebilir. Operasyonel planlar aracılığıyla Avrupa güvenlik yapılarına katılım, Avrupa’yı Kıbrıs’a getirebilir” dedi.